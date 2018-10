El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza, no dio mayores pistas de la formación que presentará en el clásico del próximo jueves en cancha de Arsenal y destacó que tanto sus dirigidos como Newell's "llegan sin haber hecho grandes partidos".

En rueda de prensa tras la práctica matutina en Arroyo Seco, Bauza aseguró que el partido del próximo jueves por los cuartos de final de Copa Argentina "va a ser parejo, los dos llegan con preocupaciones y deseos de ganarlo y cada uno tiene sus argumentos y vamos a ver cómo se imponen en cuanto al juego. Los dos equipos no vienen de grandes partidos, más allá de los resultados".

"Va a ser un clásico muy intenso y disputado, como lo fue toda la vida. Después, el que tenga mayores aciertos será el que se beneficie", redondeó el DT.

Bauza no confirmó el equipo "porque hay jugadores con problemas y les vamos a dar 24 horas. Hoy hicimos un poco de táctico. Recién mañana vamos a trabajar con todos y definir quiénes están para jugar"

Sobre si había algún jugador que lo preocupaba dijo: "Caruzzo más que nada. Después hay jugadores que han trabajado pero necesitamos ver cómo responden y cómo evolucionan. Tiene una contractura y lo vamos a estar probando mañana. Si está bien va a jugar. Si no, no lo vamos a arriesgar. Pero me parece que va a llegar".

"Hay jugadores con problemas y les vamos a dar 24 horas. Hoy hicimos un poco de táctico. Recién mañana vamos a trabajar con todos y definir quiénes están para jugar".

Además, citó los casos de Lovera, Cabezas y Zampedri "que hoy han trabajado. Algunos presentan con problemas musculares o de tobillo. Por eso vamos a ver cómo evolucionan.

>> Leer más: Un video muestra cómo está hoy la cancha de Arsenal

En cuanto a si iba a jugar con un solo punta, como ante Boca, o intentaría formar una dupla ofensiva, el Patón recalcó: "Mañana lo definiré. Hoy trabajamos con Lovera y con dos delanteros. Vamos a ver cómo responde Zampedri de su dolor en el tobillo".

bauza89.jpg



También planteó alternativas respecto de quién será uno de los marcadores centrales: "Vamos a ver, hoy trabajó Cabezas. No me quiero adelantar a algo que después no va a ocurrir".

>> Leer más: Los bares pidieron al Ministerio de Seguridad que se garantice la custodia por el clásico

Tras ratificar que el equipo canalla va a llegar "muy bien" al partido, el Patón le restó importancia al hecho de que se juegue sin público: "La intensidad la va a tener igual, no se la saca nada. Es un clásico, es emotivo aunque hayan cincuenta gritando de cada lado y eso se vive desde ahora".

El DT auriazul contó luego que no recordaba "haber vivido un clásico a puertas cerradas. Es una pena que la ciudad no pueda vivir un partido de estas características".

Y en referencia a en qué lugar ponía este clásico definitorio, el entrenador le sacó dramatismo a sus dichos: "Como viví cada clásico que jugué y dirigí. Es un clásico, el partido más importante de Rosario, acá no hay razonamientos. Hay que planificarlo y jugarlo como la gente espera".