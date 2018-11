Bauza lo tiene pero no lo dice

Un rato de fútbol sirvió para que Edgardo Bauza plasmara la teoría que tiene en el borrador. Lo saliente de la mañana de ayer fue que Matías Caruzzo entró un rato en acción en la zaga titular. El ex San Lorenzo regresó a los campos pese a que no está recuperado de un desgarro. No obstante se movió sin problemas y mañana estará como sea en la foto principal del equipo que pondrá Central ante Temperley, por la semifinal de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes. Diego Becker también volvió a ocupar un lugar entre los once. Jugará por el suspendido Carrizo. A menos que hoy suceda algún imprevisto. Otro que reapareció fue Marco Ruben, quien como anticipó Ovación en la edición del pasado jueves tendrá un lugar seguro entre los suplentes.

Lo más importante del ensayo fue que Caruzzo pudo tener roce nuevamente, pese a que también es cierto que podría resentirse de la lesión porque no llega con los tiempos clínicos ni futbolísticos estipulados. Pero el defensor fue claro. No se quiere perder por nada este crucial partido.

Además Diego Becker parece haberle ganado la pulseada a Andrés Lioi. El volante de Los Quirquinchos volvió a estar dentro de los once que pintan para salir desde el vamos en el Kempes. Es más, trascendió que ayer se lo vio muy activo. Restará luego que lo ratifique frente al Gasolero.

Ruben también hizo fútbol. El delantero está mejor y ante la baja del Chaqueño Herrera por lesión y que Maxi Lovera será titular obligarán a Bauza a llevar a Marco al banco por más de la inactividad que acarrea.

En consecuencia, de no mediar imponderables, Central saldrá a buscar la final de la Copa Argentina ante Temperley con Ledesma; Bettini, Caruzzo, Ortiz y Parot; Camacho, Gil, Ortigoza y Becker; Lovera; Zampedri.