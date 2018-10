El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza, dijo que el partido ante Newell's del próximo jueves en cancha de Arsenal, por los cuartos de final de la Copa Argentina, no lo "condiciona para nada" y sobre su continuidad en caso de perder dijo "todavía me quedan ocho meses de contrato"

"El partido del jueves no me condiciona", dijo escuetamente el Patón a la salida del vestuario de la cancha de Patronato tras la derrota canalla por 2 a 1. "¿Si me juego la continuidad de qué, del cargo? FAltamn ocho meses de contrato todavía...", contestó ante la requisitoria de un periodista.

Previamente, desglosó el rendimiento del equipo en una nueva caída en la Superliga: "El partido salió como imaginábamos. Patronato, que de local sale a presionar, tirando pelotazos, con tres o cuatro puntas a veces. En el primer tiempo nos costó mucho tener la pelota, en el segundo lo logramos mejor. Logramos el empate, en el complemento el partido fue más parejo. Sobre el final hubo un error, pero mayor fue el error del línea porque veíamos las imágenes y había no uno, sino tres jugadores en offside. Pero bueno, ya está hay que pensar en el próximo partido".

Sobre si la derrota había significado un impacto emocional para el plantel, Bauza minimizó la situación: "No, son partidos para los que los jugadores se preparan bien".

Cuando le recordaron que hace ocho partidos que no gana, seis por Superliga y dos por Copa Argentina, volvió a restarle importancia a la racha: "Trataremos de ganar el que viene. No me preocupa para nada esa situación".

bauza55.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Acerca de si tenía a disposición todo el plantel para el jueves dijo que "a Marco no creo tenerlo. A los otros vamos a ver mañana cómo están. Lovera puede llegar"

Consultado acerca de si Patronato hubiera sido otro el rival la derrota se podría haber pagado más cara, el entrenador admitió que "y... sí. Por eso en el entretiempo hablamos y corregimos algunas cosas y el equipo se paró mejor, tuvo mejor la pelota. Llegamos no sólo al empate sino que lo hicimos en tres o cuatro oportunidades más. En el primer tiempo no tuvimos tanto la pelota y dejamos que el rival nos presione mucho. Y eso no debía pasar, pero pasó".

Sobre si esta sería una semana diferente respecto al cásico expresó: "No, no va a ser una semana diferente. Llegamos muy bien. Es un clásico, la gran mayoría son de Rosario y saben lo que se vive".