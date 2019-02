Edgardo Bauza no anduvo con vueltas. Respondió, pero sin la simpatía y la predisposición de otros tiempos. Ante la consulta sobre su continuidad y si había hablado con los dirigentes aseguró que "no hay ningún problema". Pero también apeló a la ironía para dejar en claro que no tiene drama en dar un paso al costado: "Yo tengo pasaje para Quito mañana", dijo.

Pese a la derrota por 2 a 0 en manos de Lanús, el DT aseguró que se fue contento por "la actitud" que mostraron sus dirigidos. Además, destacó que "en el segundo tiempo tuvimos que cambiar el planteo y ellos pudieron llegar de contragolpe. Tuvimos chances para empatarlo" Y continuó. "Se planteó un partido de ida y vuelta. Nos está costando hacer goles y eso es un problema. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones y no pudimos convertir" Por último, manifestó: "Tenemos que trabajar con los jugadores para revertir esta situación. A Santa Fe (debuta en la Copa Argentina el martes ante Sol de Mayo) vamos a ir con otro equipo. Creo que es un poco de todo, la confianza tiene mucho que ver".