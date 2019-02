Edgardo Bauza está concentrado en el trascendental partido del domingo. El clásico con Newell's, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Marcelo Bielsa, no es un partido más. El Patón afirmó que aún lo mantiene activo "el fuego sagrado" que significa dirigir al club de Arroyito, pero también admitió estar en una situación que lo coloca prácticamente al borde del retiro de la actividad.

"Cuando termine todo en Central, me voy a Quito y, no sé, seré mánager de la Liga. Algo voy a hacer. Aparecieron otras cosas en este tiempo, pero mi señora ya me dijo: 'no te acompaño más'. estuvimos en Arabia Saudita, en Dubai, en tantos lados... me dijo basta. Me llamaron de Junior, de la selección de Colombia, pero te digo la verdad: no tengo más ganas. Después de que se acabe esta historia con Central, listo. Tengo 61 años", afirmó Bauza.

"Acá, todos los días es palo y palo, me mantengo ocupado. Tengo ganas, sigo con el fuego sagrado y más porque estoy en Central"

El técnico canalla argumentó que tiene su casa en Quito, Ecuador, "frente a un valle", y agregó: "Tengo todo armado, mi señora vive allá, familia y amigos. Ellos se quedaron, los extraño, no es fácil. Acá, todos los días es palo y palo, entonces me mantengo ocupado. Tengo ganas, sigo con el fuego sagrado y más porque estoy en Central. Y por lo que se viene, que son tres meses muy activos. Hoy hablaba con mi señora, le decía que estaba motivado por todo lo que nos jugamos. Porque la verdad, entre nosotros, sin esta motivación, me voy a la mierda hoy".

El Patón le dijo a La Nación que salir campeón con Central lo hizo "volver a la infancia, fue muy fuerte",

y agregó: "Al otro día, me encontré con diez amigos de ese tiempo, quería festejarlo de otra manera; todos de Central. Fue difícil ganar ese campeonato, habíamos tenido poco trabajo, Central había perdido no sé cuántas finales. La gente se volvió loca en Rosario, no podía caminar por la calle. Hoy no puedo caminar por la calle, mil fotos".

bauza2.jpg Edgardo Bauza y la consagración de campeón de la Copa Argentina con Central Foto: La Capital / Leo Vincenti.



"La gente siempre me reconoció. En ese sentido, soy un agradecido de la gente de Central. Lo que hizo esto fue explotarlo, porque hacía más de 20 años que no salía campeón. La gente lo estaba esperando. El día del festejo, la cancha estaba llena, todos emocionados. ¿Cuánto vale eso? El otro día, fui al shopping que está al lado de mi casa, la gente se sacaba fotos conmigo y lloraba de la alegría. 'Vos no sabés lo que significa esto para mi familia'. Además, le ganamos a Newell's", agregó.

Bauza aseguró que aún conservaba "el deseo de ganar", y aseguró que sentía reconocido. "En Rosario, en San Lorenzo, en Quito. Todas las cosas que logré están ahí, en la historia. Pero lo mejor es que los jugadores me siguen queriendo. Eso es más importante que el reconocimiento del medio. No hay un solo jugador que no me recuerde con respeto y cariño. Eso es lo único que vas a llevarte".