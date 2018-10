Bauza, crítico: "Jugamos muy mal"

El resultado lo dijo todo y Edgardo Bauza no anduvo con rodeos para calificar la actuación de Central: "Jugamos muy mal", dijo. "No tuvimos juego y cometimos errores defensivos. Más allá del mérito de Unión, hicimos un mal partido".

"Me quedo con mucha bronca. No esperábamos una derrota así", agregó el técnico. "Casi no generamos chances y fuimos imprecisos con la pelota", admitió y fue al hueso sobre lo que era su fortaleza. "El equipo defensivamente estuvo mal. A nosotros nos costaba llegar y a Unión casi nada. Tuvieron libertad para jugar y nosotros no cerramos bien ni estuvimos seguros", se sinceró. "La sensación es que no esperábamos una derrota de esta forma", concluyó.





Sin escalas, de la solidez inicial a la fragilidad defensiva

El ciclo del Patón Bauza arrancó con una foja de servicios impecable en cuanto a los números y además con el orden como premisa que le posibilitó mantener el arco en cero en los primeros cuatro compromisos de la temporada. Es cierto que Central no brillaba, pero sí había una matriz sólida a partir de lo defensivo que incluso era refrendado con la efectividad en la red ajena, lo que llevó a los canallas a lograr un póquer de victorias en fila. Aunque ese andar prolijo y eficaz comenzó a declinar y ahora son seis los cotejos en que no hay triunfos auriazules, con el último eslabón preocupante que fue la goleada sufrida ayer a manos de Unión en el Gigante de Arroyito.

Lo primero que Bauza destacó cuando llegó a Central fue la prioridad de armar un equipo que brinde garantías de atrás hacia adelante. Quería cortar con la sangría de goles en contra (41) que el canalla había sufrido en la pasada Superliga. Y al principio lo consiguió manteniendo la imbatibilidad en el arco propio. Pero luego, desde la derrota con el líder Racing, la cuesta en este sentido se hizo demasiado empinada. Y en los últimos seis encuentros el equipo sufrió nueve goles en contra, lo que seguramente es la máxima preocupación del Patón para encarar lo que viene.

Porque una cosa es trabajar para potenciar el ataque desde la solidez defensiva y la otra muy distinta es comenzar de nuevo desde cero y poner otra vez el foco en cuidar el arco propio.

Por ello, ayer coincidieron tanto el Patón como Marco Ruben (ver aparte) en volver a acomodar los melones en el carro y recuperar el perfil de equipo confiable atrás, para luego intentar levantar vuelo futbolístico.