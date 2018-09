Bauza: "Como cuerpo técnico sabemos lo que podemos dar"

Cuenta con un interesante currículum. También con un gran presente deportivo. Edgardo Bauza se permite decir lo que siente sin temor a especular con posibles daños colaterales. Además tiene espalda de sobra como para amortiguar cualquier tipo de golpe. Más aun en Central. "Como cuerpo técnico sabemos lo que podemos dar", tiró el entrenador como para dejar sentado que nadie lo sacará de eje con respecto a su labor cotidiana y ante la consulta de una encuesta que lo catalogó como el mejor técnico de la Superliga de agosto. La puesta en escena puede gustar o no. Pero el Patón no se correrá de su libreto porque entiende que es el método a seguir en pos de conseguir los objetivos trazados. En ese sentido dijo que "hay críticas con las que no estoy de acuerdo porque el equipo hay partidos que juega mejor y otras peor. Eso forma parte del juego y eso tiene que ver con el rival también".

"El equipo tiene que crecer más. Hasta ahora hemos hecho las cosas bien, pero hay que seguir creciendo", remarcó el Patón Bauza a modo de desafío. En cierto punto, el técnico es el primero en reconocer que Central sigue en pleno proceso de formación, más allá de que la competencia haya arrancado a buen ritmo para los canallas.

A la hora de buscar un punto débil propio, el técnico fue directo al grano. "Hubo partidos en que no tuvimos mucho la pelota. Pero eso pasa porque el rival a veces marca a jugadores importantes y la circulación de la pelota no es la misma. Sin embargo contamos con jugadores para desequilibrar", respondió en plena conferencia de prensa tras la práctica matutina de ayer en el country de Arroyo Seco.

Bauza además dijo: "Calculo que por Copa Argentina contra Almagro se va a jugar en Santa Fe. Pero ahora tenemos la cabeza en Defensa y Justicia, después nos ocuparemos de los demás". Aunque la cordial charla lo fue llevando al posible clásico ante Newell's. "El clásico de la ciudad siempre ha sido el mejor partido de todos. Ojalá se pueda jugar con gente y sin problemas. Pero primero hay que jugar con Almagro y ganar. Ojalá se pueda dar porque es una fiesta para la ciudad y que pueda ser con público", desprendió el DT canalla.

Ante la consulta del porqué solo había apelado a 14 jugadores hasta el momento, el entrenador fue tajante. "Porque juegan los mejores", cerró sin rodeos un Patón tan frontal como auténtico.