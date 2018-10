El clásico es el tema del que todos hablan en Rosario, pero ni siquiera hay fecha prevista así que el desafío es enfocarse en el próximo partido. En el caso de Central , la cita es el domingo en el Gigante, a las 15.30, ante Unión por la octava fecha de la Superliga.

En conferencia de prensa, el entrenador de Central, Edgardo "Patón" Bauza, dijo que "sólo piensa en el domingo" y que está dispuesto a jugar contra Newell's cuando lo decidan los organizadores de la Copa Argentina y dirigentes de ambos clubes.

Bauza

"De la fecha y del lugar del clásico se van a encargar los dirigentes, no tengo ninguna referencia y no tengo ningún problema, jugamos el día que quieran y donde sea", afirmó.





Respecto a la posible formación para el domingo, el entrenador apuntó a la situación de los lesionados. "Hoy seguimos recuperando el desgaste sufrido y no hicimos táctico, mañana en el estadio vamos a probar con dos o tres opciones que tengo", dijo aunque anticipó que "los lesionados no van a llegar".

"Zampedri no creo que vaya de titular, pero al banco si. Es muy probable que juegue Elías Gómez como central. No veo con posibilidades a Gil porque está con una contractura y no quiero arriesgarlo. Es muy probable que jueguen Ortigoza y Arismendi", adelantó.

"No tengo ningún problema en jugar el clásico el día que quieran y donde sea"

En tanto aseguró que "Lioi va a jugar por derecha, Camacho por izquierda y arriba van a estar Ruben y Herrera. El problema del clásico lo tiene la prensa, nosotros ni hablamos todavía, primero tenemos que pensar en Unión", remarcó.

En cuanto a los puntos que el equipo debe mejorar, precisó: "Queremos que la pelota le llegue con más frecuencia a Ruben y a Herrera porque dentro del área son muy peligrosos".

"Va a ser un partido duro como los que hemos tenido, ningún partido es fácil acá, va a haber que trabajarlo para poderlo ganar, al equipo le falta fútbol para que los delanteros estén mejor", adelantó.