Bauza admitió que "falta juego para la delantera"

Defiende a capa y espada su puesta en escena. Al menos públicamente. Edgardo Bauza no se cansa de repetir que "no hay que tocar nada", pese a que Central no genera casi de nada de acción. Sobre todo en las últimas presentaciones. Sea por la Superliga como por Copa Argentina. Sin embargo, ayer se mostró más terrenal cuando habló del presente de los atacantes. "Nos falta juego para que la delantera esté mejor. No le está llegado demasiado la pelota ni por afuera ni por el medio. En la medida que mejoremos eso, ellos van a estar mejor", apuntó el Patón.

Pese a que en líneas generales el equipo muestra una versión light, el entrenador canalla respaldó de manera contundente a cada uno de sus pupilos. "Repito porque son los mejores", respondió el DT. Aunque además acotó sin dudar que "tenemos que mejorar el juego para que la pelota le llegue con frecuencia tanto a Ruben como a Herrera".