Baulies se quedó con el último

El venadense Lisandro Baulies es el creador del equipo virtual oficial de Newell’s, que desde varias temporadas compite en la primera división de Liga IESA Argentina, la más grande de América de Clubes Pro y en la superliga 1 vs 1 de AFA. En el equipo hay gente de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, dos chilenos, un boliviano y un uruguayo.

“En la última liga de clubes terminamos en mitad de la tabla. Empezamos bárbaro pero no logramos el objetivo de entrar a una competición continental, ya era para los 4 primeros. Igual somos muy respetados, ya que contamos con jugadores de gran nivel. En el juego, como en el fútbol real, no siempre el triunfo es para quien más lo busca y nos costó adaptarnos a una mala racha que tuvimos al final”, relató Baulies. “Nuestro capitán y técnico en la consola de PlayStation 4 es Leandro Alvarez y su ayudante es Leonel Guzmán, son en este momento los encargados del club dentro de IESA. Y Ramiro Lueso es nuestro jugador en AFA en “1 vs 1” . Mientras que Cristian Melchor es el DT del equipo de Xbox, que es otra de las consolas donde se juega la liga y copas, ahí el equipo anduvo mejor y terminamos séptimos. Y estamos gestionando la conformación del equipo de PES”.

Y continuó: “El año pasado participamos de Argentina Game Show, el torneo más importante del país como torneo presencial para los gamers, donde llegamos a cuartos de final. Fue realmente una experiencia única, donde pudimos conocernos muchos de nosotros personalmente ya que más allá de compartir entrenamientos diarios de más de dos horas, solo conocemos las voces de cada uno”, apuntó sobre esta particular competición on line.

En ese sentido, “nos comunicamos a través de audio de playStation y whatsapp, y poder ponerle cara a una persona a la cual todos los días sentís cerca es realmente muy bueno”.

Con respecto a los clásicos, “el último enfrentamiento fue victoria nuestra por 2 a 1 de visitantes, con goles de Leonel Guzmán, nuestro delantero. Fue un empujón anímico muy grande, ya que el anterior lo habíamos perdido por el mismo resultado”.