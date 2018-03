Batistuta: "Icardi debe ir al Mundial"

Está claro que las ausencias de Mauro Icardi y Paulo Dybala, en la convocatoria para la doble fecha Fifa, sembraron más dudas con respecto a los delanteros que serán convocados por Jorge Sampaoli para ir a Rusia.

Mientras el DT casildense sigue evaluando las opciones en ofensiva, uno de los máximos goleadores en la historia del seleccionado, como lo es Gabriel Omar Batistuta, dio su opinión sobre quiénes tienen que estar en la máxima cita futbolística del mundo.

Uno de los que perdió terreno en el último tiempo fue Mauro Icardi, que hoy está más en duda que nunca para ir a Rusia. El Bati le dio su apoyo al rosarino y cree que debe estar en la lista final: "Un jugador que hace tantos goles como Icardi debe ir al Mundial".

El mismo espaldarazo le dio a Paulo Dybala, otro de los que están rezagados pero, de ninguna manera, fuera de la consideración del Zurdo. "Es un desperdicio que Dybala no esté en la selección, lo mismo pasa con Icardi. Están al mismo nivel que Agüero o Higuaín. Hay que disfrutar de todos estos talentos que juegan para nosotros", declaró el oriundo de Reconquista.

Sin embargo, Batistuta reconoció que la lista mundialista no tiene lugar para todos los delanteros, por lo que hay que elegir correctamente y no descuidar la parte defensiva. "Son todos grandísimos jugadores, pero no hay lugar para todos. Estos jugadores pueden jugar todos juntos, pero les pedimos que vayan todos para adelante y atrás no queda nadie. Hay que encontrar un equilibrio, que es difícil. Alguno de estos grandes nombres tienen que quedar afuera", expresó el atacante que debutó en Newell's.

Por último, Batigol habló sobre Messi y Lautaro Martínez: "No hace falta que Leo sea campeón del mundo ni demuestre nada. Es de los más grandes de la historia. Lautaro es lo mejor del fútbol argentino en los últimos años. Veremos cómo le va en el Mundial, si es que va, puede tener miedo o comerse la cancha".