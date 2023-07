Batistuta es investigado por una grave denuncia

En un de los campos del ex delantero de Newell's había trabajadores en "condiciones infrahumanas".

El ex delantero Gabriel Batistuta fue denunciado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por tener a trabajadores rurales en una de sus propiedades en Reconquista, Santa Fe, en "condiciones infrahumanas".

La supervisión al campo ganadero del ex Newell's se produjo por una denuncia anónima que alertó sobre la situación. "Nos llamó la atención primero

la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver", afirmó el secretario general.

Voytenco detalló que en el campo del goleador se encontraron “siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas”, y que "no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tienen una discapacidad”.