El goleador histórico de la selección Gabriel Batistuta bancó hoy a Mauro Icardi como nueve del equipo argentino. Y no solo eso, aseguró que a Pipita Higuaín "se le pasó la hora" y que, en esta nueva etapa, el delantero del Inter merece una oportunidad.

"Icardi me parece un buen jugador, está bueno que haya hecho un gol, Argentina está bien ahí. Hasta el Mundial lo tenía a Higuaín y merecía jugar por la experiencia. Ahora se le pasó la hora y le toca a Icardi, estamos bien ahí", dijo Batistuta.

>> Leer más: Icardi habló de la Selección anterior y dejó a todos con la boca abierta





Sus declaraciones llegaron después de que Icardi, que marcó su primer gol con la camiseta albiceleste en el triunfo argentino ante México por 2 a 0, dijera que "antes en la selección no había tanto compañerismo y amistad".

Con respecto a las declaraciones de Icardi, Batistuta dijo: "Lo escuché y me parece que tiene ganas. Que le vaya bien está bueno". Y fue más allá: "Me gustó que haya hecho el gol, es una liberación". No hay dudas que el Bati sabe de lo que habla.