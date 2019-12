Batallini: "Es difícil decirle no a Gallardo"

El buen andar de River, pese a haber perdido la final de la Libertadores ante Flamengo, despierta la admiración de propios y extraños. Y no son pocos los jugadores que se postulan para sumarse a sus filas. El volante creativo de Argentinos Juniors Damián Batallini dijo sin pelos en la lengua que le "encantaría" ir al equipo millonario.

"Sería un orgullo y algo muy lindo que me llame. Es muy difícil decirle que no a Gallardo. Todavía no me llamó igual, ja. River es uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que estaría a la altura de River. Estoy bastante maduro y llevo varios años jugando en primera. Con Heinze, que también pide intensidad, me sentí bien", dijo.

"Gallardo es un gran técnico, sabe mucho. Los entrenamientos son intensos y hay que estar siempre al 100 por ciento y es lindo porque potencia al jugador. Me gustaría aprender de él", afirmó Batallini, uno de los pilares de la buena campaña de los bichos en la Superliga.

Además, Facundo Tello será el árbitro de la final de Copa Argentina ante Central Córdoba (SE).