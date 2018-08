Batalla para traerlo

A dar pelea para lograr el pase de Augusto Batalla. Es el pedido de Omar De Felippe. Es que el técnico rojinegro quiere contar con un arquero que le "discuta" la titularidad a Nelson Ibáñez y el futbolista surgido y perteneciente a River puede llegar a "ganárselo". Porque si bien el hoy indiscutido dueño del arco leproso lo es porque detrás lo tiene solamente a Nicolás Temperini, sin experiencia en primera división, ya que para esta temporada Newell's se quedó sin Luciano Pocrnjic, que eligió irse a Aldosivi.

Esta chance de sumar a Batalla se viene tratando hace tiempo. Desde la dirigencia leprosa le confiaron a Ovación que "estamos en medio de las tratativas y tenemos buenas expectativas porque el jugador manifestó interés en venir a Newell's". Claro que de arranque la de Ñuls no era la única alternativa, también Huracán y desde el exterior le llegaron ofertas, aunque la del rojinegro sería la que mejor le caería.

De Felippe contaba con el arquero nacido en Chovet (Pocrnjic) y con Ibáñez para alternar el puesto, como sucedió en la temporada pasada, en la que Lucho jugó 16 cotejos y Nelson 11, que se quedó con el puesto en los últimos partidos.

El entrenador rojinegro en esta etapa de pases priorizó sumar jugadores experimentados y de edad (trajo a Grimi, Piris, Bíttolo), lo que tanto Ibáñez como Pocrnjic tienen por sus 36 años. El tema es que el hoy arquero suplente sería Nicolás Temperini, quien no tiene partidos jugados en primera división y con sus 23 años no asoma para pelearle el puesto a Ibáñez.

Por eso la opción de Batalla, que si bien es joven (22 años), tiene sobre sus espaldas nada menos que haber sido el arquero de la primera división de River Plate, donde debutó en el 2016, poco antes de cumplir 20 años, fue titular en la temporada 2016/2017 y más allá de algunos flojos rendimientos que le costaron el puesto también tuvo la banca de Marcelo Gallardo (en total jugó 36 partidos y le marcaron 38 goles). Igual, debió buscar otros horizontes y el torneo pasado lo jugó en Atlético Tucumán (12 encuentros y recibió 10 goles).

Batalla no aceptó renovar el préstamo en el conjunto tucumano y volvió a River, pero no tiene lugar. Por eso surgió la alternativa de Newell's, como también tuvo un ofrecimiento de Huracán.

De no concretarse el pase, De Felippe marcó otros dos arqueros (no trascendieron los nombres), en una evidente muestra de que es el puesto que le resta reforzar luego de que Newell's incorporó a los laterales Piris y Bíttolo, a los centrales Grimi y Paredes, más los delanteros Oviedo y Zé Turbo.

Y desde el juzgado del doctor Fabián Bellizia no habría trabas por este pase, ya que a las arcas rojinegras entrará una cifra cercana al millón y medio de dólares por las transferencia del 60 por ciento del pase de Joaquín Varela a Godoy Cruz y el 70 por ciento del correspondiente a Jalil Elías (jugó en el bodeguero el torneo pasado), que se concretó ayer.

La partida del catamarqueño se da luego que Newell's incorporara al paraguayo Teodoro Paredes, que si bien no llegaba como titular porque por delante estaba Leandro Grimi, la lesión del ex Racing abre la chance para que se meta entre los once para hacer dupla con Fabricio Fontanini. Varela había sido una alternativa que utilizó De Felippe en el torneo pasado, pero evidentemente no lo convencía (el pibe cometió varios errores), más allá de que en sus primeros encuentros había cumplido y hasta le había dado el triunfo a Newell's en el cotejo ante Arsenal, sobre la hora.