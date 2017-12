Basile: "La selección es Messi y diez más"

"Tenemos un grupo muy accesible". Contundente y con las palabras lanzadas lentamente y con pausa. Como para que la reflexión de Alfio Basile quede firme, sin lugar a dudas del pensamiento analítico del ex entrenador de la selección nacional. Y en esa misma línea acompañó en la opinión Fernando Cavenaghi diciendo que "es un grupo relativamnete accesible teniendo en cuenta que somos Argentina". Pero el Coco fue por más y afirmó sin ningún lugar al titubeo. "La selección es Messi y diez más".

En el salón Dorado de Pilar se llevó adelante el evento organizado por Mc Donald's y contó con la presencia de Basile y Cavenaghi como invitados especiales, quienes almuerzo de por medio observaron junto a un centenar de periodistas el sorteo del Mundial de Rusia, entre ellos de Ovación, y luego brindaron un análisis cargado de experiencia de lo sucedido. "Los jugadores de Islandia son laburantes, hay un centenar de profesionales y debutamos con ellos. No podemos perder. Croacia y Nigeria son bravos", tiró el Coco con el vozarrón inconfundible.

Antes, durante la transmisión del sorteo, Diego Maradona (uno de los participantes del sorteo) hizo explotar las redes sociales y su frase apareció en todos los portales del mundo. "A Argentina le tocó un grupo accesible, pero no puede jugar tan mal como lo viene haciendo". La bomba ante el mundo del 10 detonó en las narices del DT de la selección Jorge Sampaoli, quien estaba en la platea siguiendo atentamente todo lo que pasaba en el Palacio Estatal del Kremlin.

No se puede hacer eso", reflexionó el Coco minutos antes de que el Zurdo hablará en Rusia y tirara un palo por elevación. Una forma de contestarle al ex campeón del mundo. "Tenemos al mejor de la historia", sostuvo sin agregar otra palabra. Tampoco era necesaria porque la frase sonó contundente.

Basile fue una de las voces cantantes en el evento que fue conducido por Quique Wolf. Y cuando apareció Javier Zanetti vía Skype desde Milan (Italia) hizo las veces de periodista y le pidió su opinión sobre el grupo de Argentina. ¿Es accesible o no? "Argentina con la calidad de jugadores que posee no debería tener problemas. Hay que salir bien en el primer partido", expresó el ex lateral. Y el Coco fue por más al preguntarle si Mauro Icardi debería estar. "Icardi está demostrando que debe estar en la selección. Hace 20 goles por campeonato y merece la oportunidad", sostuvo el Pupi.

Por supuesto que la expresión de Maradona, un tanto dura por la crudeza con la que la dijo al mundo entero, fue trasladada a Zanetti para que hiciera una reflexión como hombre con una carrera tremenda en Inter y, además, vistiendo la celeste y blanca. "Todos coincidimos en que Argentina debe mejorar. Con la jerarquía de jugadores con los que cuenta el entrenador espero que con el tiempo que tendrá logre encontrar lo que busca e imponga su idea.

Por su trayectoria, ser el último técnico de la selección que logró una Copa América, ser el único DT que dirigió a Maradona y Messi y, sobre todo, por su sabiduría el Coco acaparó la atención de todos. Y antes de brindar con todos los presentes dejó una sentencia que en general es abrazada por gran parte de los cuarenta y cuatro millones de argentinos: "La selección es Messi y diez más". Y al levantar la copa de champán para rogar por el éxito de Argentina tiró un ruego especial. "Por favor, que no se resfríe Messi".