Basile: "Higuaín se cagó"

Alfio Basile siempre se manejó como una persona de códigos. Tras su polémica salida como técnico de la selección argentina en 2008, el Coco se negó a revelar si se sentía traicionado por algunos de los futbolistas que integraban ese plantel. Tampoco habló de Maradona como técnico, quien ocupó el cargo tras su renuncia. Sin embargo, no mantuvo ese equilibrio cuando habló de Gonzalo Higuaín en un testimonio que les dio a los periodistas Héctor Laurada y Julio Martínez para el libro "Generación Lío", que este mes salió a la venta.

Si bien el Coco no llegó a dirigir a Higuaín en su último paso como DT de la selección, igual habló sobre la famosa chance de gol que falló el Pipita en la final del Mundial 2014 ante Alemania.

"De todos, el que quedó más marcado para la gente fue Higuaín. Y no lo quieren porque cuando se recuerda ese Mundial, el gol que erró en el arranque del partido fue para todos el que nos hizo perder el título. Y la verdad es que es difícil explicar qué le pasó, porque de golpe se encontró con la pelota, sin marca y a 20 metros del arco, con todo el terreno para recorrer y elegir tranquilamente dónde colocar la pelota, pero se nubló y no hizo nada de eso, sino que la tiró a cualquier lado. La verdad, sinceramente, no queda bien que diga que se cagó. Pero eso fue lo que pasó. Le pesó la responsabilidad de darse cuenta que estaba a punto de hacer el gol que lo iba a llevar a él y a Argentina a la inmortalidad como campeón del mundo", describe Basile en el libro.