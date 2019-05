Barrenechea,el pibe que iría a la Juve

En Italia no es un tema principal, pero se escribe sobre Enzo Barrenechea, el pibe que no tuvo ni segundos en la primera de Newell’s, pero como se puso la camiseta albiceleste de la selección argentina Sub 20 (aunque quedó afuera del torneo de La Alcudia, que dirigió Lionel Scaloni), desde el Viejo Mundo lo miraron y alguien lo anotó en letras destacadas mirando a futuro. Lo hicieron desde Juventus, nada menos. Aunque no apuran tiempos ni hacen tanto ruido. Claro, también porque no pueden contratar a un menor y esperarán a que cante los 18 el próximo miércoles 22.

“Los ejecutivos y scouts de la Juventus lo estuvieron observando durante mucho tiempo. Y en las próximas semanas el interés sería más concreto si existieran las condiciones adecuadas para hacer la oferta adecuada”, se escribió en distintas páginas web.

El gran inconveniente es que Barrenechea “no tiene pasaporte comunitario”. Y con casi 18 años (nació el 22/5/2001 en Villa María) en el club italiano lo tiene en carpeta para llevarlo y que vaya ganando rodaje en las categorías Juventus Primavera Sub 19 o en Juventus Under 23, que juega en la Serie C.

Y de números, lo que estaría dispuesto a abonar la Juve rondaría entre los 1,5 y 2 millones de euros. Lo que a Newell’s le vendría bárbaro, más allá de desprenderse de un juvenil que no llegó a disfrutar y al que el 19 de diciembre pasado le hizo firmar un contrato profesional hasta junio de 2022.