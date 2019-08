Barrenechea está muy cerca de Lugano de Suiza

Con otra camiseta. Barrenechea cambiaría la casaca rojinegra por la de Lugano. El volante no debutó en primera.

Con otra camiseta. Barrenechea cambiaría la casaca rojinegra por la de Lugano. El volante no debutó en primera.

El juvenil Enzo Barrenechea vuelve a estar en el foco de atención, y no por lo que es capaz de hacer adentro de una cancha. El mediocampista ofensivo está a un paso de convertirse en futbolista de Lugano de Suiza. La negociación “es muy factible”, manifestó una fuente del club del Parque. Por el momento no se conocen las cifras de esta probable venta. Trascendió que la oferta sería un poco más ventajosa que la ofrecida por Juventus unos meses atrás, que había propuesto pagar 3 millones 700 mil dólares por el 80 por ciento del pase.

La venta de Barrenecha está muy cerca. Se están ajustando algunos detalles. Newell’s recibiría dinero y se quedaría con el 20 por ciento del pase. Si se hace realidad será un ingreso de dinero importante para la tesorería rojinegra. Es que en los últimos años el club del Parque no realizó ventas trascendentes. La única transferencia de consideración fue en enero pasado, cuando se desprendió de Héctor Fértoli. El Rayo fue transferido a San Lorenzo en la suma de 2 millones 100 mil dólares brutos por el cincuenta por ciento del pase.

Barrenechea, que el 22 de mayo cumplió los 18 años, no jugó nunca en la primera división. Pero igual llamó la atención de clubes del exterior. Ovación informó en mayo pasado que el poderoso club italiano había puesto sus ojos en el mediocampista. Y ahora parece que será Lugano el que se lo llevará, con un contrato por tres temporadas.

Ayer surgió el rumor de que sería Juventus el que lo compraría y luego lo cedería a Lugano porque Barrenechea no tiene el pasaporte comunitario y ocuparía plaza de extranjero en la entidad italiana. La versión tenía verosimilitud, porque existe un convenio de colaboración entre Juventus y Lugano. Pero la misma fue desmentida desde el club del Parque.

Barrenechea, que a fines de 2018 firmó contrato con la lepra hasta junio de 2022, no juega desde que se reinició la competencia oficial de inferiores. La intención fue preservarlo, para que no surja ningún imprevisto, como ser una lesión, que obstaculice su posible salida de Newell’s.

El mercado de pases en Europa finaliza a fines de agosto y Barrenechea se encuentra cerca de dar el salto al Viejo Continente. El hincha de Newell’s tiene una imagen difusa del mediocampista. Es que apenas jugó 18 partidos en reserva, con 3 goles (Banfield, Unión y San Martín de San Juan). En esa categoría debutó en febrero de 2018, con el DT Héctor Bidoglio. La lepra le ganó a Estudiantes por 4 a 1.

Barrenechea fue convocado el año pasado por Scaloni para entrenar con el seleccionado Sub 20 que participaría en el Torneo L’Alcudia de España, el mismo que en estos días juega con el Sub 18 otro leproso, Francisco Panchito González (ayer hizo un gol en el triunfo de Argentina ante Bahrein por 5 a 1). Pero al final no integró la lista.

Barrenechea fue campeón en dos categorías de inferiores de AFA, en la 9ª que dirigió primero Juan Pablo Vojvoda y luego Bidoglio, y en 6ª, convirtiendo un gol de tiro libre en la final frente a Vélez (2-1).

Los antecedentes no alcanzan para describir las condiciones del jugador nacido en Villa María. Un acercamiento mejor a sus cualidades las brindó el entrenador Carlos Polenta, que lo dirigió en la octava de Newell’s en 2016. “A pesar de que hace un par de años que lo tuve en octava división, ya pintaba para ser un jugador extraordinario como ya lo sabíamos todos en las divisiones inferiores. Es un jugador espigado, de gran porte, con una técnica fabulosa y un andar en la cancha que deslumbraba”, dijo.

“Tiene mucha técnica individual, gran juego aéreo, muy buena pegada y mucha inteligencia para jugar. Creo que tiene todas las características para ser un jugador a nivel europeo. A lo mejor me estoy apurando mucho, pero insisto es lo que ví en el momento que me tocó dirigirlo”, aseguró.

“Tiene mucho temperamento, inteligencia y talento. No teníamos duda de que a futuro iba a tener una gran proyección. Ya estuvo en selecciones juveniles y no creo equivocarme. La estampa de crack siempre la tuvo”, sostuvo.

Barrenechea demostró sus habilidades en inferiores y tendrá que explotarlas en la primera, seguramente en el fútbol europeo.

Aguerre tiene un esguince de tobillo y preocupa

Newell’s se quedó sin jugar contra Independiente por la postergación del encuentro y le sumó otro dolor de cabeza. Alan Aguerre tuvo un esguince de tobillo y se lo evaluará para determinar si podrá jugar contra Unión por la 3ª fecha, el sábado 17 de agosto (a las 15.30), según el parte médico del club.

Si Aguerre no se recupera del esguince de tobillo, Nelson Ibáñez es el primer candidato a reemplazarlo. Fue el arquero suplente en el debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En el plantel también está el recién llegado Ramiro Macagno, pero hoy aparece detrás de los dos mencionados.

Aguerre es un jugador fundamental del equipo, con asistencia casi perfecta desde que se quedó con el puesto de arquero. La única ocasión que no jugó fue por decisión del entonces entrenador Omar De Felippe, ante Argentinos (2-0), para preservarlo porque unos días después era el clásico por la Copa Argentina. Ese día ante el bicho atajó Nicolás Temperini.

Aguerre acumula 26 partidos en el arco rojinegro, desde que debutó en Newell’s, ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina de 2018. Sus atajadas lo llevaron a ser considerado uno de los mejores en su puesto en la última temporada.

Si bien no es grave, también merece prestarle atención a Maxi Rodríguez. El capitán entrenó ayer diferenciado por una fatiga muscular en la pierna derecha.

Ese malestar muscular no es un impedimento para que Maxi llegue al encuentro frente a Unión en el Coloso.