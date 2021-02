Baronio: "La Superliga es una ventana gigante"

Es algo importante para todo jugador que pueda estar, porque es una ventana gigante para todos aquellos que aspiran a algo más, ya sea jugar en Argentina XV o en Los Pumas, estar en otro nivel. Te pone en otro nivel en todo sentido. Personalmente lo tomo con mucha importancia, porque además de hacer lo que amo, puedo vivir de esto. Es un plus y por eso no quiero quedarme afuera de esto.

¿Qué sensación tuviste el año pasado cuando el torneo quedó trunco por la pandemia?

Al principio no caí. En un primer momento me pareció que ese parate estaba bueno porque podía ver a mi familia y amigos que hacía un tiempito que nos los veía. Después, cuando todo se dilató, me quería morir. Además, el hecho no saber que iba a pasar con el rugby del club, sembró incertidumbre y superar eso fue difícil.

¿Cómo fue para vos estar un año sin poder jugar al rugby?

Fue algo muy raro. El año pasado firmé por primera vez un contrato profesional y cuando se suspendió el torneo fue como que me sacaron algo que yo quería tener para toda la vida. Me gustaría vivir del rugby y que esto sea un puerta para ser el mejor en todo, el mejor Patricio, el mejor medioscrum, mejor persona. En Selknam no se habla solo de rugby, sino que también se mira mucho el aspecto humano. Y con la cancelación del torneo fue como que se había ido algo de mí que quería que esté. Ahora me toca todas estas cosas que digo transformarlas en juego, en sacrificio, en todo lo que conlleva para ser lo que quiero ser.

¿Qué fue lo que te llevó a ir precisamente a Chile?

Fue la primera franquicia que se interesó en mí y además tenía en el staff al Ninja (Federico) Todeschini, a Nicolás Bruzzone y a Pablo Lemoine. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tuve la mala suerte del salir del sistema de la UAR cuando volví del Mundial Juvenil y esta fue una buena oportunidad para meterme en un rugby de alta competencia. Me di cuenta de lo que quería, cuando no lo tenía. Ese año que me dejaron fuera del sistema me di cuenta de que quería volver a estar adentro, que amo el rugby y dejaría todo y haría el máximo sacrificio para volver a estar en el alto nivel.

Participar en este torneo, ¿es una revancha para vos?, ¿O lo tomás como un lugar para que vuelvan a poner los ojos en vos?

No, no es una revancha, para nada. Lo tomo como una oportunidad que me están dando para que yo pueda demostrar. Se que está en mí lo que tengo que hacer. Cuando quedé fuera del sistema fue por mi culpa, no por otros. Yo había bajado el nivel, pero luego a través de los años, de mucho entrenamiento, de estar constantemente rodeado de gente que le gusta el rugby fue como una ayuda y me hicieron dar cuenta de que quería ésto. Estoy buscando que abran los ojos y yo sacrificarme para poder volver a estar.

¿Qué esperás para esta Superliga?

Primero, que no se corte (risas), después me gustaría que sea algo que crezca, que se pueda quedar para siempre. Espero que sirva para que los entrenadores puedan ver jugadores que están tapados. También está en cada uno en demostrar lo que tiene y no en la vista de los demás.

¿Qué te parece la incorporación de Jaguares XV al torneo?

Me parece muy bien porque va a ser que el torneo sea más competitivo. Va a haber más calidad de jugadores. Muchos de los jugadores de Ceibos se repartieron por las otras franquicias y eso va a ayudar mucho al crecimiento de todos. Jaguares XV, obviamente, va a ser uno de los equipos más fuertes y creo que todas las franquicias van a estar esperando jugar con ellos que están en un nivel más alto, para competirles y demostrarles que podemos estar a su nivel.

¿Qué le puede aportar Bruzzone a la franquicia?

Nico es una persona que se interioriza mucho en el equipo y piensa más allá del rugby. Es muy detallista y en mi caso me viene muy bien porque me ayuda muchísimo, jugó muchos años en mi puesto.

¿Qué expectativas tenés?

Queremos que nos vaya de la mejor manera, salir campeón del torneo y demostrar que podemos estar en el mejor nivel, aunque la gente piense que no podamos. Vamos a pelear para sacar los mejores resultados. Paso a paso. El año pasado pudimos con Uruguay, ahora hay que seguir sumando escalones.