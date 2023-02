Barcelona ganó y es líder, con Laprovittola como el argentino destacado de la liga española

El bonaerense Laprovittola, de 33 años, exhibió un criterioso desempeño, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el equipo del DT Sarunas Jasikevicius torció el destino del cotejo.

El exescolta de los San Antonio Spurs de la NBA finalizó con una planilla de 19 tantos (3-5 en dobles, 3-6 en triples, 4-5 en libres), 5 asistencias y 3 rebotes en los casi 27 minutos que permaneció en cancha.

De este modo, el perimetral oriundo de la barriada de Castelar continúa diseñando una muy buena temporada en la ACB española, con promedios de 13,2 puntos; 3,7 asistencias y 2,6 rebotes por partido, al cabo de 18 presentaciones.

En Valencia, el ala pivote cubano Jasiel Rivero (ex Boca Juniors) terminó con un balance de 18 unidades (3-4 en dobles, 2-2 en triples, 6-7 en libres), 3 recobres bajo el cesto y un robo en los 19' que estuvo en cancha.

Con este triunfo, Barcelona asoma en lo más alto de la tabla, con una marca 16-3, junto a Real Madrid, que hoy batió a Lenovo Tenerife por 88-77.

Barça - Valencia Basket (81-75) RESUMEN | Liga Endesa 2022-23

El conjunto merengue no tuvo en sus filas al alero santiagueño Gabriel Deck (fue preservado por el DT Chus Mateo) y mostró como principal figura al pivote francés Vincent Poirier, con un balance de 15 puntos, 4 rebotes y 2 tapas.

En el equipo insular, en tanto, el escolta uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) culminó con un punto, 9 asistencias y un rebote en casi 21'.

Por su lado, Basquet Girona, con presencia argentina, no pudo con Breogán, que lo derrotó con holgura por 92-70.

El alero de Tres Arroyos, Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo), culminó con un saldo de 7 tantos (1-3 en dobles, 5-7 en libres) y 4 rebotes en 11', mientras su par marplatense Patricio Garino (ex Orlando Magic) no consiguió puntos aunque sí repartió una asistencia en los 13 minutos que participó para el elenco catalán.

En otro encuentro de la jornada, Baskonia, con 30 tantos en 19m. del estadounidense Markus Howard, le ganó a Zaragoza, por 91-79

El también argentino Nicolás Brussino resultó la gran figura del fin de semana, al aportar en la noche del sábado 35 tantos (10-10 en lanzamientos de campo), 9 rebotes y 3 asistencias para Gran Canaria, que venció por 88-70 a Unicaja Málaga.