Barcelona sacó ventaja

Barcelona, con el rosarino Lionel Messi, goleó ayer a Roma por 4 a 1, de local, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa y puso un pie en la siguiente instancia del máximo torneo continental.

Los primeros goles de Barcelona fueron en contra, a través del italiano Daniele De Rossi y el griego Konstantinos Manolas, mientras que Gerard Piqué, en posición de "9", anotó el 3-0, y el atacante uruguayo Luis Suárez señaló el cuarto tanto.

El delantero bosnio Edin Dzeko descontó para el conjunto italiano que tuvo como titulares al defensor Federico Fazio y al volante Diego Perotti, ambos en la consideración del director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, con vistas al Mundial Rusia 2018.

A pesar del resultado, Barcelona no ejecutó un juego vistoso y Roma fue un rival digno que sufrió las primeras anotaciones por acciones fortuitas. En la primera, De Rossi buscó rechazar el pase a Messi y en la segunda, Manolas se llevó por delante la pelota luego de un rebote en el palo tras el remate del francés Samuel Umtiti.

Messi esta vez no convirtió, sus apariciones en el partido fueron fugaces y recibió una ovación antes del comienzo del juego porque la fecha pasada alcanzó los cien goles en la Liga de Campeones de Europa.

El capitán del seleccionado argentino recibió una plaqueta alusiva a sus anotaciones. La entrega de la distinción la realizó el ex defensor de Barcelona Carles Puyol, amigo y compañero del crack rosarino entre 2005 y 2014.

Perotti, ex Boca, tuvo una buena chance para convertir, pero su disparo fue desviado por el arquero alemán Marc-Andre Ter Stegen.

En el segundo partido de la jornada, Liverpool se impuso con autoridad en el duelo inglés ante Manchester City por 3 a 0 y también quedó a un paso de la clasificación.

Los goleadores del equipo dirigido por el alemán Jurgen Klopp fueron el egipcio Mohamed Salah, el inglés Alex Oxlade-Chamberlain y el senegalés Sadio Mané, respectivamente.

Liverpool, campeón en cinco oportunidades (1977, 1978, 1981, 1984 y 2005), apabulló en el primer tiempo a Manchester City, con el defensor Nicolás Otamendi como titular, mediante una presión alta que resultó letal acompañada de un alto grado de eficacia.

El conjunto del catalán Josep Guardiola, sin Sergio Agüero por lesión, buscó la recuperación en el segundo tiempo, pero Liverpool resistió sin inconvenientes.

Los cotejos revancha de ambas series se disputarán el martes en el Olímpico de Roma y en el Etihad de Manchester.

El máximo artillero de esta temporada es el portugués Cristiano Ronaldo, con 14 tantos, seguido del francés Wissam Ben Yedder, con 8; el uruguayo Edinson Cavani, el brasileño Roberto Firmino, el inglés Harry Kane, Mané y Salah, con 7.

La final del torneo se llevará a cabo el 26 de mayo en Kiev, Ucrania. Real Madrid, máximo ganador con doce campeonatos, es el defensor del título.

