Barcelona rescató un empate gracias a Leo Messi

"¿Qué es el Barcelona sin Messi?" Ayer se lo preguntó el periódico español Marca, no un diario argentino. Como si fuera un replay de lo que pasó sin el 10 en la selección argentina en el terrible 6-10 del amistoso contra España. Indudablemente, la presencia de Leo es clave para cualquier equipo, en toda formación. "El genio salió de la lámpara y volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo", escribieron los mismos españoles tras el 2-2 conseguido por Barcelona en cancha de Sevilla a los 89 con gol del rosarino, que había arrancado en el banco de suplentes e ingresado en el minuto 58.

"Valverde (el DT del equipo blaugrana) frotó la lámpara mágica cuando dio entrada a Messi. El argentino cambió la cara del partido. Hizo jugar a los suyos, movió la pelota de lado a lado, buscó disparos desde lejos, dio asistencias y logró el gol del empate en el minuto 89, justo uno después del marcado por el uruguayo Luis Suárez", comentaron desde España al referirse a la incidencia de Lionel en la 30ª fecha, para con el punto estirar momentáneamente la diferencia como líder con 76 unidades, a 12 del escolta Atlético de Madrid (juega hoy de local ante La Coruña) y 13 por encima de Real Madrid (ayer venció 3-0 a Las Palmas).

Con un zurdazo combado desde afuera del área que encontró una floja respuesta del arquero Sergio Rico, Messi ratificó su trascendencia en el equipo culé. Con media hora de juego le alcanzó para ayudar a Barcelona a mantener el invicto en la liga (37 cotejos, a uno del récord histórico que pertenece a Real Sociedad en 1979/80) y a la vez se mantiene firme en la pelea por la Bota de Oro europea, aunque sigue segundo con 26 goles, a tres del egipcio Mohamed Salah (Liverpool, hizo un gol en la liga inglesa), y en la misma línea que Robert Lewandowski (Bayern Munich, hizo 3 ante Dortmund). Atrás vienen Immobile (Lazio, 25), Harry Kane (Tottenham, 24), Edinson Cavani (PG, 24) y el rosarino Mauro Icardi (Inter, 24).

El 10 del Barsa empezó el partido en el banco de suplentes, algo lógico si se tiene en cuenta que Jorge Sampaoli no lo pudo utilizar en los amistosos de la selección argentina frente a Italia (2-0) y España (1-6) por una sobrecarga muscular. Claro, no lo quisieron arriesgar. Pero sí en un partido por los puntos, cuando su equipo perdía 2-0 y no encontraba los caminos para zafar de la derrota.

Es que Sevilla le había ganado la pelota en el mediocampo con una gran tarea de otro rosarino: Ever Banega, quien fue dueño y señor anulando las llegadas por el centro de Barcelona y distribuyó todo el juego de ataque del local, empezando la gran mayoría de las jugadas. Y otro argentino marcó un gol, el primero, para el equipo andaluz, el Mudo Vázquez. También fue titular Gabriel Mercado, una fija para ir al Mundial.

El empate fortaleció al equipo catalán antes de recibir a Roma, el miércoles en el choque de ida de los 4º de final de la Liga de Campeones. Es que Barcelona es demasiado equipo como para pensar solamente en el torneo español, claro que con Messi en cancha "es otra cosa".