Barcelona logró un triunfo terapéutico

Luego de la durísima caída en la Champions League ante Roma, tras haber ganado 4-1 en la ida y con la eliminación por el 3-0 en la vuelta, Barcelona buscó curar heridas ayer por la liga española, con Lionel Messi entre los titulares. Fue 2-1 contra Valencia, que marcha tercero, y con esta victoria el conjunto culé dio un paso clave para quedar bien cerca del título en la liga. Además, Barcelona alcanzó 39 partidos sin perder y superó el récord que Real Sociedad había logrado entre 1979 y 1980.

Messi jugó un buen partido, pero los goles fueron anotados por el uruguayo Luis Suárez y Samuel Umtiti, uno en cada tiempo. A sólo 4 del final Dani Parejo, de penal, descontó para Valencia. Con la victoria, Barcelona mantiene el invicto en la liga con 82 puntos, 14 de diferencia con Atlético Madrid (tiene un partido menos), cuando restan seis fechas para el final del torneo. También era un partido crucial para Messi. No sólo por la eliminación en la Champions, sino por los rumores que aseguran que en el vestuario, tras la eliminación ante Roma, se había peleado con el entrenador Valverde. Justo el DT del conjunto catalán habló ayer sobre la presencia de Leo y por qué no le dio descanso: "No era un día para que descansara. Debía estar en el campo por lo que significaba", dijo Valverde. Resultados: Leganés 1-Celta 0; Bilbao 2-La Coruña 3; Las Palmas 0-Real Sociedad 1 y Sevilla 2-Villarreal 2. Hoy: Eibar-Alavés; Atlético de Madrid-Levante; Getafe-Espanyol y Málaga-Real Madrid.