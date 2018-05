Barcelona defiende a Messi

El clásico que se jugó el domingo entre Barcelona y Real Madrid todavía sigue levantando polvareda. No sólo por el condimento que siempre tiene un partido de esta magnitud, sino porque el que quedó, como siempre, en el centro de la escena fue Lionel Messi. Esta vez por su gran aporte futbolístico y también por los rumores que ayer recorrieron todos los portales de España. Es que ayer el capitán y emblema de Real Madrid, Sergio Ramos, declaró públicamente que Messi fue a presionar al árbitro Alejandro Hernández durante el entretiempo del encuentro que finalizó 2 a 2 en el Camp Nou.

"Hubo un poco de alboroto ahí. Le metieron un poco de presión, pero para eso está el árbitro. Si tiene que apuntar algo que lo diga él. Vimos que le insistieron en cosas y que le dijeron de todo. Eso no es fútbol, así que nosotros tenemos que darle más importancia a lo que pasa dentro del campo y no afuera. Pero hubo una apretada al árbitro", manifestó Ramos.

A partir de esta declaración de Ramos, los medios deportivos de la capital española afirmaron que el rosarino se cruzó en el túnel con el árbitro en el entretiempo y le dedicó fuertes palabras.

En contrapartida, los portales de Barcelona salieron en defensa de Leo negando enfáticamente esa versión y criticando la postura de Sergio Ramos. "Campaña blanca contra Messi", tituló Mundo Deportivo, mientras que en otra nota el mismo diario le apuntó a Ramos. "Sergio Ramos acusó a Messi de lo que suele hacer él", publicó el portal catalán que recuerda que el defensor "es el jugador más expulsado de la historia de la liga y siempre fue protagonista de un serial de incidentes en el túnel de vestuarios". En la misma tónica se pronunció el portal catalán Sport con la nota "En Madrid disparan contra Messi".

Biglia mejora y concentra en Milan

Lucas Biglia está acelerando los tiempos de su recuperación tras sufrir la fractura de dos vértebras lumbares y concentrará en Milan de cara a la final de mañana de la Copa Italia ante Juventus. El volante participó de la práctica de ayer y el DT Gattuso lo incluirá entre los convocados en el estadio Olímpico de Roma, según informó el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Biglia se lesionó el 21 abril y se recuperó

en tiempo récord: 19 días. Sampaoli contará con Biglia para la lista de 35 que presentará el 14 del corriente de cara al Mundial de Rusia.