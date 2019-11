Barbarians recibe al Jockey Club en las Cuatro Hectáreas

Solamente una vez al año, Jockey Club juega de visitante en las Cuatro Hectáreas y es, precisamente, cuando enfrenta al Barbarians Team Argentina, en los partidos en los que se le baja el telón a la temporada. Y hoy es el día en el que los verdiblancos despiden el año rugbístico que los tuvo como finalistas en el Regional y en el Nacional de Clubes.

Este año, por más que haya tenido una agenda por demás de cargada, no será la excepción por lo que a partir de las 18.30 se puede anunciar una verdadera lluvia de tries. Es que atendiendo al espíritu de la jornada, los jugadores buscarán sacar lo mejor de sí para brindarse de lleno al espectáculo y llevarse un triunfo no por someter al rival sino por la calidad de su juego.

Hernán Pavani y Magin Moliné serán los entrenadores de Barbarians Team Argentina, que este año tendrá como manager al ex medioscrum de Los Pumas Rodrigo Crexell y lo conformarán los jugadores siguientes jugadores: Francisco Coria (Lince), Ignacio Aguilar (San Luis), Bautista Stávile (Mendoza Rugby), Ignacio Vidal (Mendoza Rugby), Tomás D'Angelo (Marista), Pablo Dimchef (Pucará), Gabriel Ascárate (Natación y Gimnasia), Francisco Taleb (Paraná Rowing), Lucas Escobedo (Natación y Gimnasia), Juan Pittinari (Old Resian), Nazareno Valentini (Old Resian), Agustin Vaisman (Old Resian), Nicolás Sánchez (Duendes), Facundo Forquera (Universitario), Ignacio Villegas (GER), Tomas Leonori (GER), Victor Jaef (Old Resian), Facundo Beltramino (CRAI), Francisco Alberto (CRAI), Mario Ottoño (Provincial), Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby), Teo Castiglione (GER) y Joaquín Horcada (GER).

En esta oportunidad la tradicional cita en el Fisherton tiene varios condimentos extras. Uno de ellos será que estos ochenta minutos serán los últimos que de manera oficial disputen en primera división dos históricos verdiblancos: Alberto Di Bernardo y Alejo Fradua.

El programa de la jornada arrancará temprano con el partido que sostendrán por la mañana, a las 10, la M14 verdiblanca con Invitación XV en cancha 2.

A la tarde, como preliminar, jugarán en la cancha 1, la M15 (a las 15) y la M19 (a las 16.30), que son las divisiones que salieron campeonas en los torneos oficiales de la Unión de Rugby de Rosario. En tanto, la M16, que también se coronó campeona, debió postergar su partido ante Invitación XV debio a que una gran parte del plantel está afectado al seleccionado de la URR.

A las 16.30, será el turno de los Classic y a las 18.30 se degustará el plato principal, entre el verdiblanco subcampeón nacional y el Barbarians Team Argentina.