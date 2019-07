Banini, con los tapones de punta

El director técnico del seleccionado femenino, Carlos Borrello, anunció la lista de 18 jugadoras que participarán de los Juegos Panamericanos de Lima a partir del 26 del corriente y estalló la bomba, desde el corazón mismo del plantel. Es que en la nómina no apareció la capitana y figura en el reciente Mundial de Francia, Estefanía Banini, además de María Belén Potassa, de Cañada Rosquín, y Ruth Bravo. En principio, se suponía que se debía a sus compromisos con clubes europeos, sin embargo la propia Banini se encargó de armar la jugada y dejarlo claro: no están en la selección por decisión del entrenador y se refirió a un pase de factura por diferencias y a falta de capacidad del cuerpo técnico. En apoyo a la exclusión de Banini, Florencia Bonsegundo, quien sí estaba convocada, renunció. Por otro lado se mantuvieron muchos nombres del Mundial, entre ellos los de las rosarinas Vanina Correa y Virginia Gómez.

Tras saberse la lista, Banini fue la primera en expresarse a través de su cuenta de Instagram y no le dio vueltas al asunto: "El cuerpo técnico decidió dejarme afuera", escribió la Nº 10, quien aclaró que ni está lesionada ni se tomó un descanso ni se lo impidió su club (Levante de España). Además, describió estar "con lágrimas en los ojos y el corazón roto, pero siempre con la frente en alta". La enganche argentina detalló que tras la Copa del Mundo hicieron una reunión entre jugadoras en la que coincidieron en la necesidad de un cambio y en que "queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan «nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo»". Y advirtió: "Queremos estar a la altura de las potencias".

Las chicas de la selección que sí aceptaron participar de los Panamericanos tampoco quedaron excluidas de la carta de la Diez: "Siento pena porque esperaba que todas lucharan de la misma manera, pero entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla, quizás a veces para crecer hay que resignar". No por nada, al final del mensaje citó a la capitana y goleadora de EEUU en el Mundial, Megan Rapinoe, quien se plantó ante las chicanas del presidente Donald Trump y dijo que no iría a la Casa Blanca a ser "agasajada" por ganar la Copa del Mundo. "¿Cuánto nos falta para que todas digamos «no vamos a la Casa Blanca» y se haga lo que se dice?".

Siguiendo a Banini, Ruth Bravo duplicó el mensaje y Belén Potassa lo escribió similar, aunque también agregando su trayectoria: en la selección desde 2006. Se plegó de manera inmediata, de la misma forma, Florencia Bonsegundo, quien en solidaridad con sus compañeras ausentes renunció a estar en Lima.

La voz y la bronca de las chicas se viralizó de inmediato y sorprendió a algunos, pero a otros no tanto. Quienes habitualmente están más cerca de ellas y del plantel en general ya conocían la existencia de fuertes diferencias entre las referentes y el cuerpo técnico a cargo de Borrello. Seguramente en los próximos días habrá más tela para cortar.

La convocatoria

Con respecto a la histórica participación en el último Mundial de Francia se sumaron la mediocampista Micaela Cabrera y la delantera Yamila Rodríguez, ambas de Boca Juniors. Las ausencias más destacadas son las citadas y la de Soledad Jaimes, con compromisos en Santos de Brasil, su nuevo club. La lista completa: Vanina Correa (Rosario Central), Solana Pereyra (UAI Urquiza), Agustina Barroso (CFF Madrid), Eliana Stabile (Atlético Huila), Adriana Sachs (UAI Urquiza), Virginia Gómez (Rosario Central), Gabriela Chávez (River Plate), Natalie Juncos (UAI Urquiza), Aldana Cometti (Sevilla), Vanesa Santana (Boca), Miriam Mayorga (UAI Urquiza), Mariela Coronel (Granada GCF), Dalila Ippolito (River), Micaela Cabrera (Boca), Yael Oviedo (Rayo Vallecano), Mariana Larroquette (UAI Urquiza), Milagros Menéndez (UAI Urquiza) y Yamila Rodríguez (Boca).

El combinado argentino debutará en el Grupo B el domingo 28 del corriente ante Perú; el 31 enfrentará a Panamá, y cerrará la primera fase el sábado 3 de agosto ante Costa Rica.