Banfield perdió con River y vendrá al Coloso golpeado

FQlzyi3XMAc90uc.jpg Mano del pibe Quinteros y penal para el empate de River.

El VAR revisó pero no hubo falta. Y el nuevo sistema entró en acción en serio a los 7’ del complemento, cuando después de mil y una repeticiones, Echavarría determinó que hubo mano de Quinteros en el área local. Penal que Enzo Fernández trocó por el 1 a 1.

Banfield sintió el golpe y River empezó a dominar, mucho más con el ingreso de Juanfer Quintero, quien asistió bárbaro a Suárez para que decrete el 2 a 1 final.

El resultado no le vino mal a Newell’s tampoco, para que Banfield no llegue entonado (además le echaron al capitán Lollo) y para que no se junten tantos rivales con chances de clasificar.

https://twitter.com/EnElVar/status/1515858902696357889 #Argentina | ¡Para que te traje Armani!

El arquero de River Plate calcula mal y deja el gol servido a Perales que pone el 1-0 para Banfield. pic.twitter.com/mn3WfFwa6I — En el VAR (@EnElVar) April 18, 2022

A primera hora, Atlético Tucumán colaboró en la causa leprosa de dejarlo tercero en la zona, gracias al 1 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. El Decano, donde debutó Lucas Pusineri en lugar de Juan Manuel Azconzábal, inclusive lo empezó ganando con gol de Augusto Lotti a los 16', pero en el complemento lo igualó Miguel Merentiel a los 13'. Con ese resultado, el Halcón quedó 4º en el grupo con 18 unidades, 1 menos que los rojinegros.

#CopaBinance | Fecha 10 | resumen de Defensa y Justicia - Atlético Tucumán

MIentras que después, Argentinos Juniors se sumó también al grupo de los que pugnan por clasificar a cuartos de final, al derrotar en La Paternal a Talleres por 2 a 1. Federico Girotti había abierto la cuenta a los 7' para el equipo cordobés, pero Angelo Martino en contra (19') y el goleador Gabriel Avalos (52') le dieron el triunfo al equipo de Gabriel Milito que también suma 17 puntos, lo mismo que Unión y Sarmiento.