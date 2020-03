El 26 de octubre de 2019 Pedro Boero se subía a los más alto del podio en La Plata. Por supuesto, celebraba por la alegría de su primer triunfo en el TC Mouras, la estructura a la que decidió sumarse por el sueño de llegar a la máxima categoría del automovilismo nacional, dejando el TN donde su papá Ignacio dejó su huella y venía creciendo a pasos agigantados. Pero sin saberlo, ese día marcaba un mojón que espera agrandar. Fue la primera victoria de un piloto rosarino en la ACTC después de 20 años. Es que el aporte de la ciudad a la octogenaria categoría siempre fue raquítico y por eso quedaba tan lejana aquella celebración de José Luis Ricciardi en la Rotonda de Mar de Ajó, en el TC Pista del 99. Y este rosarino de pura cepa, que vivió siempre rodeado de autos de carreras pero recién a los 16 empezó a correr, al que sólo le falta la tesis para recibirse de ingeniero mecánico, en la UNR por supuesto, tiene la ilusión de cerrar esa brecha e instalar la bandera de la cuidad en el Turismo Carretera.

Boero creció dentro de la empresa familiar dedicada a ejes y suspensiones para camiones que empezó su abuelo (“Don Carlos, que me sigue a todos lados”) y siguió siempre a su papá, Ignacio Boero, por los circuitos del país. Pero no fue “hasta los 16 años que corrí por primera vez en karting de tierra”. De ahí lo esperaron los autos a cielo abierto de la Fórmula Renault Plus cordobesa. Luego saltó al nivel nacional en la Clase 2 y más tarde fue protagonista en la Clase 3, la mayor. Siempre pasó dos años en cada actividad. Ahí se consolidaba, pero apostó por quedar “a un pasito del TC”.

Pedro es el segundo de cuatro hermanos y el que más abrazó la pasión fierrera familiar. “Ahora el mayor, Carlos, está probando en la Fórmula Metropolitana”, dice, pero “sí, soy el más apasionado”.

“Toda la vida me la pasé con los fierros”, afirma. Y como ejemplo basta decir que con 15 años “fui uno de los mecánicos de Ardusso,