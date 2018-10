Bailados por propios y extraños

La reserva canalla se comió un pesto bárbaro el pasado sábado cuando visitó a Boca. Quizá el resultado para algunos sea lo de menos. Y es válido que así sea. La goleada por 5 a 2 puede graficar en el imaginario colectivo la real diferencia entre uno y otro equipo. O no. Pero la consecuencia y daño interno fue contundente para el equipo que comanda el Kily González. La idea de los responsables institucionales de enviar al pelotón de representantes, que buscan llegar al profesionalismo, a las cuatro de madrugada en micro para que se presente a las 10 en Ezeiza para medir potencia ante un grande de verdad como el xeneize, dejó al desnudo la improvisación que predomina en la intimidad. ¿Había necesidad de mandarlos así? ¿No era más sencillo invertir en una noche de concentración en un hotel sin tantas estrellas? Central arrancó perdiendo de antemano esta contienda. Porque no se trataba de un viaje de egresados. Tampoco de chicos de las inferiores, quienes viajan cada dos semanas para cumplir con el calendario de juveniles de AFA. Cuando se habla de proyecto, en la mayoría de las instituciones serias abarca de la 9ª a la reserva. O tal vez esta excursión no haya sido casual. Porque los directivos ya avisaron que en diciembre pasarán la escoba, palabras más, palabras menos. Mientras tanto, los jugadores de Arroyito fueron apabullados tanto dentro de la cancha como fuera de ella.