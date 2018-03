Autorizaron el uso del VAR para los partidos del Mundial de Rusia

El Mundial de Rusia 2018 será el primero de la historia del fútbol que cuente con videoarbitraje (VAR), después de que la International Football Association Board (IFAB) aprobara hoy de forma unánime el uso de esa tecnología.

El sistema de videoarbitraje (VAR) fue autorizado para todas las competiciones, especialmente el Mundial de Rusia 2018 (del 14 junio al 15 julio), anunció este sábado en Zúrich la Board, órgano garante de las normas del juego.

Este sistema tecnológico de ayuda, ya probado en varias competiciones desde 2016, se puede utilizar únicamente en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

