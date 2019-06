Aún desde afuera, los partidos se viven muy intensamente

Cuando se le pregunta sobre la imposibilidad de vestir la camiseta albiceleste, Juan Imhoff repite una y otra vez que no tiene rencores, que es un hincha más. Y que mantiene una relación muy especial con sus ex compañeros. En este sentido resalta el vínculo profundo que tiene con Nicolás Sánchez, con quien se lo ve seguido en Francia y cataloga como "familia".

¿Te vas a prender al Mundial?

Lamentablemente voy a estar en Francia cuando sea el debut, justamente con Francia. Conozco a la mayoría de los jugadores franceses, así que en la previa me voy a dar cuenta si están bien para ese partido (risas).

¿Y lográs abstraerte de las sensaciones que conocés por haber estado adentro?

¡No! Fui a ver a Los Pumitas (en el Mundial M20) y tenía ganas de meterme. Y voy a ver a Duendes y tengo ganas de meterme a entrenar, voy a ver a mi sobrino y me encantaría jugar con él. No, eso no lo voy a perder nunca.