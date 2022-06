Atlético volvió a hacerse fuerte en el pasaje y venció a Pucará

Entre los argumentos que esgrimió ayer el equipo de Iñaki Alcaín estuvieron el orden defensivo, la buena presión, con y sin pelota, y el control de la ovalada, algo fundamental para poder llevar a cabo cualquier proyecto.

Atlético arrancó derecho. Dos penales de Manuel Nogués le dieron cierta tranquilidad pero de repente, una contra letal por una de las puntas terminó en try de Pucará que cayó como un balde de agua helada. Y Plaza lo sintió, de hecho perdió el control que había tenido hasta ahí por algunos minutos. El desconcierto terminó cuando el propio apertura y goleador del torneo con 169 puntos frotó la lámpara, apoyó en el ingoal ajeno y puso “la casa en orden”.

A partir de ahí, el local volvió a tener el control. Con actitud y con juego, Atlético se mostró superior a Pucará y se lo hizo sentir en el marcador: cada vez que atacó con profundidad llegó al try. Los dos tries del capitán Tomás Malanos (el segundo de una factura exquisita), estiraron la cuenta y le dieron las cifras definitivas al primer tiempo. El 27-13 marcaba una buena diferencia, pero todavía faltaba jugarse el segundo tiempo.

En el complemento, donde sólo un intercambio de penales modificó el marcador, se vio otro partido, mucho más lento, en el que Plaza sacó a relucir su defensa, con un tackle sólido y efectivo, algo que muchas veces se le reclamó.

También tuvo que apelar a la inteligencia y a la paciencia para no irse del partido cuando el árbitro del encuentro tuvo reiterados fallos desafortunados cuando increíblemente no cobró pelotas parciales en el line, knoc on y pases forward siendo que estaba muy cerca de las jugadas.

Para Plaza era importante ganar y lo hizo. Le quedan cosas para mejorar, es cierto, pero mostró muchos atributos que lo convierten en un rival complicado para cualquier equipo.

El resto

En el partido de la fecha Hindú y Cuba no se marcaron tries. El 15-6 para el elenco de Don Torcuato confirmó su buen presente, en el que sigue firme como único puntero del Top 13.

Newman, próximo rival de Atlético del Rosario, en cambio, sufrió más de la cuenta en su excursión a Bella Vista. El laborioso triunfo sobre Regatas por 21-20, llegó en el final del partido, cuando parecía que todo estaba pedido.

SIC fue el otro ganador de la jornada, que se impuso 30-14 aunque para festejar necesitó esperar hasta el cierre del partido debido a la reacción de San Luis en los últimos minutos.

La goleada de la fecha se registró en Barrio Obrero, dónde Belgrano se impuso a Los Tilos por 54-7. La nota de la fecha la dio Biei, que en una remontada espectacular le ganó al Casi, 34-33, consiguiendo su segunda victoria en el torneo.