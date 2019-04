Atlético de Rosario se quedó con la victoria en el Top 12

Debe esperar. El campeón no está.

Atlético del Rosario (7 puntos) pisó fuerte y consiguió su primer triunfo en el Top 12 de la Urba al superar cono visitante a Casi por 28 a 18 en un encuentro correspondiente a la 4ª fecha.

Los tantos de Plaza fueron así: tres penales de Nogués, un gol de Nogués por try de Malanos, un try de Nogués y un gol de Nogués por try de Bisio.

Resultados: Cuba 10, Alumni 37; Newman 29, SIC 27; Pucará 39, Belgrano 41; Hindú 41, La Plata 38 y San Luis 13, Regatas 15.

Tras el cierre de la jornada, SIC y Regatas lideran con 17, mientras que Belgrano y Alumni tienen 12.