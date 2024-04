Atlético del Rosario poco pudo hacer ante la superioridad del rugby del SIC

Hubo cierta paridad en el primer tiempo cuando Atlético del Rosario, con una mediana obtención, poca continuidad y sin poder generar situaciones de tries, equilibró la balanza gracias a algunas imprecisiones del SIC , porque lo que no pudo hacer con el juego, lo hizo con el acierto de los pies de Pedro Bisio.

SIC utilizó la misma fórmula para sumar: buena obtención, forwards agrupados yendo para adelante y la misma inercia lo llevó a sumar try a try. Los tries de Rocha y Picchinini dan fe de ello. Pero el zanjero no fue solamente eso, porque también mostró que sus backs podían herir. Sobre la media hora de juego, cuando abrió la pelota, encontró el tercer try de la tarde desbordando por una de las puntas, a través del debutante Nicanor Acosta, y empezó a definir el pleito.