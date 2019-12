Atletas fantasma

Hace quince días llegaron del Mundial de atletismo en Dubai y ya están entrenando en el estadio municipal, como cada tarde de cada semana. Llegan en colectivo de línea, nadie los para por la calle para pedirles un autógrafo y eso que están entre los mejores atletas del mundo en su especialidad y representan a la Argentina siempre que salen del país. Pero a pesar de traer medallas de oro, plata o bronce y de conquistar excelentes marcas, no cuentan ni con un solo sponsor en su ropa deportiva. Los rosarinos paralímpicos Yanina Martínez y Brian Impellizeri son como fantasmas: se manifiestan en las pistas y los podios, pero pocos los ven, al punto que a él se olvidaron de anotarlo en el Mundial para el que entrenó cuatro años y le quitaron la posibilidad de ratificar que es el mejor del planeta en salto en largo. Aún así y a pesar de la bronca, el atleta redobló la apuesta y da por descontado que a puro esfuerzo, participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Yanina el 24 de este mes cumplirá 26 años pero antes deberá cumplir con una agenda llena de obligaciones. El 13 está invitada a la entrega de galardones de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda), el 15 será figura estelar en el maratón de Rosario Central y el 18 viajará a Buenos Aires porque está ternada en los premios Olimpia 2019 junto al tenista Gustavo Fernández y al golfista Mariano Tubio (ver aparte). Entre tanto, seguirá entrenando. Después se le viene el cumple y la Navidad. Y ya anticipó su deseo de lo que sería el mejor regalo: “Quiero conocer a Messi”.

La atleta acaba de ganar la medalla de plata en los 100 metros T36 (categoría para atletas con parálisis cerebral) y la de bronce en los 200 metros en Dubai, lo que le dio pasaje directo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además, “creció enormemente como atleta”, aseguró quien la entrena desde hace 13 años y la acompaña a sol y sombra, Martín Arroyo. “La marca por la que logró el oro en Río en 2016 en los 100 metros (14.64 segundos) hoy la ubicaría en un 7º lugar. Yanina esta vez, en su quinto mundial, logró la misma distancia en 14,02 segundos. Su técnica es más fluida, corre mejor y no para de ganar”, dijo el técnico ante su discípula.

Brian tiene 21 años, mide 1.98 “y medio”, precisó. Y es tan alto como humilde, aunque está considerado el que más lejos llega con sus pies al foso de arena tras una considerable carrera.

“Nadie me habló para explicarme o pedirme disculpas por haberse olvidado de mí, si no fuera porque debía pagarlo de mi bolsillo, hubiera roto todo en Dubai cuando me enteré”, dijo afligido el rosarino, quien tras perder la chance de competir en la primera prueba se desgarró un cuádriceps antes de la segunda, los 100 metros T37.

Dubai para él fue una experiencia para olvidar. Pero aún así, sigue: “Vi el salto en largo y me quería morir, si no la ganaba subía al podio seguro. El primero hizo 6.23 metros y yo hice 6.34 el año pasado, y 6.28 en entrenamientos en Dubai. En situación de competencia nunca se sabe, pero creo que hubiera dado aún más”. Y Arroyo asintió con la cabeza.

Gustavo Fernández no participará de los Olimpia

El uno del mundo en tenis adaptado, Gustavo Fernández, anunció que no participará de los Premios Olimpia para los mejores deportistas del año, ya que se siente “discriminado y afectado” por haber sido incluido en la terna de “deportes paralímpicos” y no en la disciplina “tenis”. Al entrenador de Yanina Martínez no le cayó bien la postura, aunque sostiene que los atletas paralímpicos no deben ser “parte de una acción social, sino respaldados como deportistas”.