Atentos a los que están complicados

Los clubes rosarinos seguirán hoy lo que suceda con Central Córdoba y Colón por el tema del promedio

Central Córdoba no termina de hacer pie en la primera división. Necesita afirmarse cuanto antes. Ultimo en la tabla de los promedios, recibirá esta tarde a Godoy Cruz. Más tarde será el turno de la presentación de Colón frente a Argentinos Juniors, que está haciendo una gran campaña. Si bien el sabalero se encuentra en plena euforia por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, no puede dejar de prestarle atención a la cuestión del descenso. Newell's y Central, que tienen la misma preocupación, no perderán de vista lo que suceda hoy con Central Córdoba y Colón.

El equipo santiagueño está obligado a sumar para escapar del fondo de la tabla de promedios. Tiene apenas cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

A Godoy Cruz, sin problemas con el descenso, le va peor en la Superliga con respecto a los resultados. Cuenta con tres unidades (un triunfo y seis caídas) y Daniel Oldrá será el tercer entrenador en el torneo, luego de Lucas Bernardi y el interino Javier Patalano.

El Tomba no gana fuera de Mendoza desde el 3 de diciembre del año pasado, cuando se impuso a Tigre en Victoria.

Por su parte, Colón llega al partido de esta noche con la alegría de la histórica clasificación a la final de la Sudamericana, al eliminar en los penales a Atlético Mineiro (definirá el torneo con Independiente del Valle, de Ecuador).

En la Superliga, en cambio, necesita recuperar puntos, sobre todo porque se acercó a los puestos del fondo de los promedios. Hoy el sabalero se encuentra dos puestos por encima de la zona roja del descenso.

Su rival de hoy, Argentinos, de la mano de Diego Dabove, marcha invicto (cuatro triunfos y tres empates) y pelea arriba de la tabla de posiciones, si bien había comenzado el torneo mirando principalmente la tabla del promedio.