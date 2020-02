Atalaya y una cita de aquellas

Atalaya se prepara para un cita grande en su nueva excursión en el Torneo Federal, la tercera categoría del básquet nacional. Es que el sábado a las 20.30 y por la 17ª fecha, recibirá en el Alberto Luis Ornati nada menos que al líder, Independiente de Oliva, con el objetivo de alcanzar la Reclasificación para los play off. El Azul de República de la Sexta viene de ganar los últimos cuatro partidos (Santa Paula de Gálvez, 9 de Julio de Morteros, Sportivo Suardi y Sport Club Cañadense) y acumula 25 puntos ubicándose en la cuarta posición de la División Centro, mientras que su rival Independiente de Oliva se encuentra puntero con 31 puntos y viene de ganarle a Sportivo Las Parejas en condición de local.

El único partido que se enfrentaron ambos equipos en este Torneo Federal terminó con victoria de Independiente de Oliva como local 87 a 76, por eso el Azul de Rosario buscará revancha el día sábado en su casa.

El plantel de Atalaya dirigido por Mariano Junco cuenta con todos jugadores de Rosario, salvo Federico Pérez, que es de la provincia de Entre Ríos pero que hace tiempo se radica en la ciudad y juega en el club. Mientras que Independiente se reforzó para pelear en los puestos más altos del torneo, teniendo como jugador estrella a Fernando Martina, quien tuvo una larga trayectoria en la Liga Nacional de Básquet, saliendo campeón con San Lorenzo de Almagro.

El primero de la división Centro clasifica directo a los play off de Conferencia. Mientras que los otros dos clasificados saldrán del play off de Reclasificación que jugarán el 2º vs. 5º y el 3º vs. 4º. Por eso Atalaya buscará una nueva victoria para quedar lo más alto posible en la tabla y así tener localía de cara a la reclasificación.