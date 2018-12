Atalaya se mantiene firme en el liderazgo

Con 19 tantos de Joaquín Ríos y 17 de Lisandro Villa, Atalaya superó a Unión de Sunchales por 70 a 60 y se mantiene en la punta de la División Santa Fe. En la visita, Lucas Martina anotó 13 y Nicolás Zurvera 11. En otro encuentro, Santa Paula de Gálvez venció a Sport Club de Cañada de Gómez por 88 a 73.

Se pone en marcha el cuadrangular final

Esta tarde, a partir de las 19, comenzará en el estadio cubierto de Newell's el cuadrangular final del torneo rosarino de primera división. A primera hora se enfrentarán Caova v. Talleres RPB y posteriormente se medirán Atalaya v. El Tala.

Los Pumas van por el bronce en Sudáfrica

El seleccionado argentino de seven terminó tercero en su zona en el Seven de Ciudad del Cabo y clasificó para disputar hoy los cuartos de final de la Copa de Bronce, instancia en la cual enfrentará a Kenia. Una derrota temprana ante España por 35 a 12 hipotecó las posibilidades albicelestes de clasificar a la Copa de Oro. El posterior triunfo ante Japón por 35 a 7 dejó abiertas las expectativas aunque dependían de un triunfo por gran margen frente a Estados Unidos, que finalmente no ocurrió, ya que perdió 31 a 14.

Rosario alcanzó tres victorias en la jornada

El seleccionado rosarino cumplió ayer una muy buena jornada superando a Tierra del Fuego por 12 a 7; a Santa Fe por 29 a 21 y a Lagos por 40 a 0, en cotejos correspondientes a la zona 4 del Seven de la República que finalizará esta tarde en El Plumazo de Paraná.

UPCN y Libertad están en las semifinales

vóley. UPCN de San Juan, último campeón de la Liga Argentina, le ganó por 3 a 0 (25-20, 25-16 y 25-21) a River y se clasificó para las semifinales de la Copa Aclav, donde también pasó Libertad de San Jerónimo tras eliminar a Bolívar, en el set de oro. Ciudad también había pasado a semifinales, mientras que falta definir la serie entre Obras de San Juan y Gigantes del Sur de Neuquén. En la ida, Obras venció 3-0.