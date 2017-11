Atalaya quiere dar otro salto

Defender el invicto en casa y seguir en lo más alto de la División Santa Fe del Torneo Federal serán dos de los objetivos que perseguirá Atalaya esta noche desde las 21.30 cuando reciba a Atlético Tostado en su cuarta presentación en el Alberto Ornati, que permanece inexpugnable en la competencia nacional.

El equipo que dirige Mariano Junco viene de ganarle en casa a Sportivo Las Parejas, Huracán de San Javier y Santa Paula de Gálvez y le toda en suerte un rival que también ha tenido buenos resultados como local pero al que le cuesta como visitante.

Dirigirán el rafaelino Gonzalo Ponce y el santafesino Valentín Soldano, en tanto que el comisionado técnico será el rosarino Gastón Coletto.

"Nos tocaron partidos por el torneo local con muy poco tiempo de recuperación y ahora nos va a pasar lo mismo. Por eso tuvimos que jugar ante Estudiantil con pocos mayores y algunos juveniles. Si no tomábamos esa determinación lo más probable era que se acumulara cansancio y se corriera riesgo para la salud de los jugadores. Algo similar va a pasar el domingo, porque jugamos el mismo día y a la misma hora por el Torneo Federal en Suardi y en la Superliga Rosarina frente a Caova.

A pesar de la buena voluntad del rival, la Rosarina no nos dejó cambiar. No es algo que me enoje, sino que me da tristeza porque queremos respetar el torneo local", explicó Mariano Junco, quien suma un dato: "Los juveniles que tendrán que jugar ese partido también tienen que disputar el cuadrangular final de su categoría durante el fin de semana".

Atalaya manda en la tabla junto a Central de Ceres, aunque con mayor porcentaje de victorias, lo que habla del gran inicio del elenco azul, que tendrá un fin de semana ajetreado y en el que será puesto a prueba.

Por la zona santafesina del Federal hoy también se jugarán estos cotejos Unión de Sunchales con Central de Ceres y Huracán de San Javier frente a Sportivo Las Parejas.

David Ferrara