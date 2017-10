Atalaya busca ante Huracán el tercer triunfo al hilo

Atalaya (4 puntos) arrancó con todo su participación en el Torneo Federal, el tercer nivel de la Liga Nacional en el que compite por primera vez. Dio cuenta con holgura ante Sportivo Las Parejas y luego hizo pata ancha en Sunchales ante Unión. Y hoy va por el tercer triunfo, nuevamente en casa, frente a Huracán de San Javier (3). Será a las 20.30 y completará la 3ª fecha.

Apoyado en las figuras del club que lo coronaron en la Rosarina, con Maxi Yansón y con el goleo del refuerzo santotomesino Jordi Godoy, el equipo de Mariano Junco dio qué hablar en el arranque y hoy quiere seguir. Anoche jugaron Atlético Tostado (5) 81, Sportivo Las Parejas (4) 77; Santa Paula de Gálvez (5) 77, Central Argentino Olímpico de Ceres (4) 75 y Sportivo Suardi (5) 79, Unión de Sunchales (3) 64.

Atalaya tiene motivos para sonreír. Las chicas Sub 17 vienen de ser subcampeonas nacionales (tres jugadores, Chiara De Virgilio, María Victoria Fux y Merari Ultrera, citadas a la selección rosarina) y la primera clasificó a la final del torneo de la Rosarina, al superar a Talleres de V. G. Gálvez 80-65. Ahora enfrentará a Ben Hur (fecha a definir), que superó a Central 66-48.

Rosarina: Newell's, imparable en la B

Newell's (30) derrotó en el Parque a Libertad (23) 97-87 en suplementario (80) y se escapa rumbo al ascenso a la A2 (debe un partidos, v. S. Federal, el martes). Fue por la 17ª fecha, donde los escoltas ganaron: Talleres AS (28) 86, Ben Hur (22) 70 y Red Star (19) 55, Garibaldi (28) 75. Además: Sp. Federal (23) 72, Calzada (26) 86; Unión AS (27) 64, Universitario (26) 45 y Fisherton (19) 61, Central (26) 63. Por la C. Timbúes (27) camina al ascenso y doblegó a Horizonte (17) 79-47. Anoche: San Telmo (22) 56, Maciel (24) 46; Asac (16) 46, Edison (24) 69; Belgrano (21) 53, Usar (22) 56; Atlanta (16) 54, Vel. y Resistencia (20) 56. El jueves: Paganini (24) 65, F. Barracas (16) 58.