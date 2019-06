Atajadas de cuatro palos verdes

No es raro que lo miren. Es que el gran rendimiento de Alan Aguerre en la última Superliga, siendo uno de arqueros de mejor nivel del certamen, posicionó al número uno leproso en la vidriera del mercado de pases. Y no sólo del fútbol local, sino también en el plano internacional. Por eso no es utópico pensar que Newell’s puede recibir ofertas concretas por el arquero que llegó desde Vélez y rápidamente se consolidó como el guardameta titular. En este sentido desde México aseguran que hay un club azteca interesado en conocer las condiciones para contratar a Aguerre y en el Parque reconocieron el sondeo. Anoche Ovación pudo constatar que hasta el momento Aguerre no conocía que haya algún club que esté detrás de sus pasos. Igual, Newell’s es el dueño del pase y la cláusula de salida es de 4 millones de dólares, que es la única forma en la que podría prosperar la gestión.

La realidad es que Newell’s no puso en venta a Aguerre. Porque lo necesita más que nunca para una temporada en la que se jugará nada menos que la permanencia en la primera división. Por eso desde lo estrictamente deportivo retener a Alan sería una gran solución para el nuevo DT Frank Kudelka en un puesto sensible de la cancha. Aunque hay ofertas que en caso de concretarse no se pueden descartar por el oxígeno económico que aportan.

Pero llevarse a Aguerre del Parque no será sencillo para ningún club. El guardameta llegó a Newell’s a préstamo a mediados del año pasado y se convirtió en una pieza clave del equipo, ganándole la pulseada en el puesto a Nelson Ibáñez, al que se le vence el vínculo el 30 de junio. Fue tan bueno su rendimiento que la dirigencia rojinegra en marzo pasado acordó su compra definitiva y firmó un nuevo vínculo hasta el 30 de junio de 2022.

La institución leprosa adquirió el 80 por ciento de los derechos del jugador de 28 años, con tres cláusulas de rescisión tasadas en 4.000.000 de dólares al 30 de septiembre de 2019, de 3.500.000 de dólares al 29 de febrero de 2020 y de 3.000.000 de dólares hasta el 30 de junio de 2020.

En este escenario todo indica que si la oferta por Aguerre no llega a una cifra cercana a la primera cláusula de salida sería complicado que la dirigencia lo transfiera en este receso por todo lo que significa para el equipo en el momento delicado que se viene.

No es un dato menor que el representante de Aguerre hoy tenga que viajar a México a resolver otras cuestiones, ya que allí podrá estar al tanto sobre si hay algún interés concreto por el arquero leproso. "Newell’s es un club vendedor. Si hay una oferta concreta y abultada podríamos desprendernos del jugador”, confió anoche una fuente del Parque. Aguerre llegó a Newell’s procedente de Vélez tras la recomendación del director deportivo Sebastián Peratta.

Ante este escenario de que llegue alguna oferta al club leproso por el arquero titular, trascendió que Newell’s podría ir a la carga por el guardameta argentino Fernando de Paul, quien ataja de titular en la Universidad de Chile y que fue dirigido por Frank Kudelka en el equipo trasandino. "Es muy difícil que pueda emigrar De Paul ya que le sacó el puesto al histórico Johnny Herrera. Veo difícil que la U lo venda. Igual ayer el DT de los azules Alfredo Arias dijo que si alguno de sus jugadores no querían seguir él no se oponía a que emigren”, confió el periodista chileno Diego Espinoza.

Aún Newell’s no recibió ninguna oferta concreta por Aguerre, sí un sondeo desde México, pero está claro que deberá estar muy atento por si vienen por el arquero y ejecutan la cláusula. Entonces la lepra deberá salir a buscar una alternativa que ofrezca garantías bajo los tres palos.

Alzugaray buscará un nuevo destino

El volante Lisandro Alzugaray no seguirá en Newell's. El mediocampista había firmado su vínculo contractual por un año sin cargo y con dos opciones de compra. Pero la dirigencia no renovará el contrato y por ello ya está buscando un nuevo club. No tuvo continuidad y jugó apenas cuatro partidos con la camiseta rojinegra. Otros jugadores a los que se les termina el vínculo seguirán sus pasos. Esta semana habrá novedades al respecto. Mientras que también buscarán renovar algunos contratos como el de Mauro Formica.