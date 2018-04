"Estamos dispuestos a evacuar un montón de dudas sobre el trabajo que estamos realizando con algunos contratiempos que tuvimos en el tema lesiones. Todas esas dudas las queremos aclarar no sólo para ustedes (por los periodistas), sino fundamentalmente para el hincha, que es a quien por ahí le debemos alguna explicación". La alocución introductoria de Leonardo Fernández le puso el marco correspondiente a la conferencia de prensa que varios integrantes del cuerpo técnico (preferentemente los responsables de la parte física) dieron ayer en Arroyo Seco. Al tema casi que no hace falta explicarlo demasiado. La cantidad de jugadores (Martínez, Tobio, Ruben, Ortigoza, Fernández, Herrera, Lovera, Ledesma, Gil y ahora Ferrari) con distintas lesiones musculares que tuvo el canalla en lo que va del semestre es lo que puso en el centro de atención la preparación física llevada a cabo, la que de aquí en más se intentará pulir a través de la ayuda de la tecnología, a cargo de Francisco Seno (hace casi un mes que está trabajando junto al primer equipo como publicó Ovación ayer). Fue por eso que el mayor protagonismo en la rueda de prensa recayó, por obvias razones, en el preparador físico Horacio Rogolino, quien viene trabajando junto a Leo Fernández desde la reserva. "Asumimos la responsabilidad y nos hacemos cargo de lo que se buscó", esgrimió el PF en una de sus tantas reflexiones sobre el tema. Y fue él quien tomó la posta discursiva.

Muchos hablaron de la diferencia entre la modalidad de trabajo anterior y esta.

¿A qué atribuyen lo

que está ocurriendo?

La idea que tuvimos al momento de asumir fue trabajar a una máxima intensidad. Obviamente que asumimos esa responsabilidad y nos hacemos cargo de lo que se buscó. En el campo de juego se puede ver un Central muy intenso y eso lleva a tener las consecuencias que tuvimos. Estamos trabajando para optimizar todo eso y lograr que ese tipo de lesiones no vuelvan a ocurrir.

¿Realizaron alguna clasificación en el tema lesiones y cuánto tiene que ver en las mismas el trabajo que hasta aquí hicieron?

Las causas de las lesiones son multifactoriales. Dentro de una lesión puede haber distintos tipos de responsabilidades. Pueden ser por traumatismos, por malos gestos técnicos y también por la intensidad que nosotros mismos buscamos. La idea es achicar el margen de error para estar cada vez mejor.

Sin valoraciones sobre si es mejor o peor, pero sí distinto, ¿influye en un plantel cuando se cambia la metodología

de trabajo?

Sin dudas. Cuando cambiás de metodología no es mejor ni peor, sí diferente. Obviamente cuando hay cambios algunas cosas de estas pueden llegar a suceder.

¿Hay un trabajo específico de acuerdo a cada cuerpo e incluso teniendo en cuenta las edades de los futbolistas?

Nosotros tratamos de planificar y llevar a cabo esa planificación, obviamente tomando los recaudos y sabiendo que cada jugador tiene un cuerpo diferente a sus compañeros. Después, el día del partido las distintas acciones que cada uno realiza hace que corramos ciertos riesgos. Sí tratamos de estar en todos los detalles. Hubo trabajos diferenciados en ese sentido, no sólo en campo sino también en el gimnasio. Cada cuerpo es distinto y es bueno lograr que se entienda que en entrenamientos y en fisiología muchas veces dos más dos no es cuatro.

Lo que llama un poco la atención es la cantidad de lesiones. ¿Eso lo toman

como algo normal?

No sé si decir normal, pero para hablar de "lesionados" tenemos que entrar a hablar puntualmente en cada jugador y explicar la lesión de cada uno de ellos. Acá cada lesión es diferente y no siempre una lesión tiene que ver con una carga mal planificada por parte del cuerpo técnico, sino que también tallan los malos movimientos, los traumatismos. Eso es algo que ni en la planificación, ni en el entrenamiento semanal, ni el campo de juego el día de la competencia lo podés manejar.

Los antecedentes marcan

que mientras estuvieron

en reserva prácticamente

no hubo desgarros.

¿Esto de sumar a alguien

es parte de la autocrítica

que están haciendo?

Sobre el trabajo en reserva es una realidad. Desde el primer hasta el último partido en reserva no tuvimos ningún desgarro, lo que no es una casualidad, sino una causalidad. Tiene que ver con una sumatoria de trabajo de años, no sólo en la reserva, sino de todo el proceso que se viene haciendo en divisiones inferiores. En cuanto a los partidos que nos quedan por delante la idea es trabajar mancomunadamente para sacar los resultados que deseamos.