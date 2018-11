La Lepra tiene el arco en cero en la competencia, con tres arqueros distintos. En tanto, Fontanini, Bernardello, Leal y Torres estuvieron en todos los encuentros.



32avos de final: Un debut sin complicaciones



El sorteo le deparó a Newell's un debut relativamente sencillo en la Copa Argentina. Al menos eso parecía en los papeles. Es que Deportivo Rincón de Neuquén es un equipo que milita en el Federal B y que llevaba nada más que cinco años de vida. Más allá de eso la Lepra cumplió con su parte: sin demasiados inconvenientes lo derrotó por 2 a 0 para avanzar a los 16avos. de final. Al equipo de Omar De Felippe le resultó sencillo resolver el trámite. Joaquín Torres fue el encargado de abrir el camino a la victoria y en una de las últimas del primer tiempo apareció Alexis Rodríguez para poner el 2 a 0 que no se movería hasta el final del partido. De ese equipo que el técnico puso en cancha ya hay algunos futbolistas que no están en el club, ya que ese partido se jugó en el semestre pasado. Son los casos de Luciano Pocrnjic (Aldosivi) y Fernando Evangelista (Estudiantes). Juan Sills hizo las veces de zaguero central, junto a Fabricio Fontanini.



16avos de final: El partido de la mayor diferencia



Defensores Unidos de Zárate (en ese entonces recientemente ascendido a la Primera B) fue el segundo escollo de Newell's en Copa Argentina. El equipo del Parque otra vez no dejó margen para la duda. Si bien no pudo marcar la diferencia en el primer tiempo, en el segundo pudo resolverlo. Otra vez con una gran acompañamiento de su gente (esta vez en el estadio Eva Perón de Junín), Newell's abrió la cuenta por intermedio de Luis Leal, a los 12' del complemento, minutos después de que el arquero Ibáñez tuviera una muy buena intervención que le impidió al CADU ponerse en ventaja. Tras el tanto del moreno delantero fue todo de la Lepra, que a 15' del final logró estirar la ventaja con el gol de Mariano Bíttolo, uno de los futbolistas que De Felippe había solicitado como refuerzo. Sobre el cierre del partido apareció el Rayo Fértoli, tras asistencia de Joaquín Torres, para poner el 3 a 0 definitivo. Ese mismo día ya sabía que debía enfrentar en octavos a Atl. Tucumán, que había dejado en el camino a Huracán.



8avos de final: Con uno más tuvo que ir a penales



Hasta aquí el rival más duro. Al menos el que más le costó. Tan es así que pese a que Atlético Tucumán jugó más de una hora con un jugador menos, Newell's no pudo marcar la diferencia. Fue así que debió llegar a los penales para festejar. A cancha de Temperley debió ir el equipo de De Felippe en busca de la clasificación a cuartos. Lo hizo ya en medio de un andar anodino en la Superliga, con resultados flacos. Y el partido ante el Decano fue una clara muestra del bajo nivel que tenía la Lepra. Mathías Abero vio la roja a los 33' del primer tiempo pero eso no fue motivo suficiente para que Newell's se sintiera superior. Con Figueroa, Formica y Leal desde el arranque, al equipo rojinegro le costó más de la cuenta. Tuvo chances de convertir pero su juego quedó en deuda. A la hora de los penales la actuación de Aguerre fue clave. El arquero detuvo el remate de Ricardo Noir, justo un ex Newell's, y los pateadores tuvieron un ciento por ciento de eficacia: convirtieron Figueroa, Bernardello, Leal, Fértoli y Callegari.





