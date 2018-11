Una de las particularidades del equipo fue la alta eficacia en la definición desde los 12 pasos. En total el canalla pateó 11 remates y sólo falló uno: Zampedri frente a Almagro.



32avos de final: Un debut sin complicaciones



En lo que fue el primer partido de Egdardo Bauza al frente del equipo, Central se despachó con una goleada contundente frente a Juventud Antoniana, por los 32avos. de final. En el estadio 15 de Abril al canalla le costó algunos minutos entrar en ritmo, pero una vez que lo hizo pudo resolver el trámite rápidamente. El dato destacado fue la noche especial que vivió Marco Ruben, quien abrió la cuenta de penal en el que fue su único tanto en el ciclo Bauza. Es que parecía que era su último partido con la camiseta canalla para pasar al fútbol brasileño, pero días después la operación se cayó y el capitán continuó en Arroyito. El Patón lo sacó en el segundo tiempo y el 9 saludó a los hinchas a modo de despedida, una despedida que no fue tal. Fernando Zampedri, Germán Herrera, en dos ocasiones, Gonzalo Bettini y Washington Camacho fueron los autores de los otros goles con los que Central despachó a los salteños y se instaló en la siguiente ronda.

"No me gusta practicar penales", había sido la frase de Bauza en la previa del choque ante Talleres, por los 16avos. Y vaya paradoja, su equipo se impuso por esa vía luego del empate sin goles al cabo de los 90 minutos.La cancha de Lanús fue el escenario donde el canalla paseó una idea clara de juego. No sufrió demasiado en el arco de Jeremías Ledesma, pero tampoco hizo mucho como para ganarlo en el tiempo reglamentario. Con Ruben lesionado y fuera del equipo, el técnico apostó por Herrera y Zampedri como dupla de ataque. Y fue Ledesma el principal responsable de darle la victoria al equipo de Arroyito en la definición por penales. El arquero le detuvo el remate a Mauro Ortiz, mientras que los pateadores del Patón no fallaron. Néstor Ortigoza, Alfonso Parot, Leonardo Gil, Washington Camacho y Fernando Zampedri convirtieron sus respectivos penales y de esa forma Central logró sortear una nueva fase en la copa.Después del empate ante Gimnasia por la Superliga, pero ya con cuatro partidos sin triunfos sobre el lomo, el choque ante Almagro pintaba como el ideal para reencontrarse con la victoria. Lejos de eso, el canalla volvió a mostrar una pálida imagen. A tal punto que no pudo mantener la ventaja que había logrado. Y no sólo eso, sino que el equipo la pasó bastante mal ante uno de los principales animadores de la B Nacional. En un marco de merecimientos, el equipo del Patón debió perderlo en los 90 minutos. En lo que fue prácticamente la única situación clara, Herrera convirtió tras un centro de Ruben. A los pocos minutos Acosta marcó la igualdad. Los primeros cuatro en convertir en los penales fueron Ortigoza, Ruben, Parot y Camacho. Ledesma, ya le había detenido el disparo a González, por lo que Zampedri pudo definirlo, pero falló y tras otra gran intervención de Ledesma (ante Basualdo) fue Caruzzo quien selló la historia.