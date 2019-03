Un grupo nutrido de hinchas y socios de Rosario Central se congregó esta tarde, alrededor de las 19.30, en la sede de calle Mitre para manifestar su disgusto y desagrado con las últimas decisiones tomadas por la comisión directiva, especialmente en el aspecto deportivo.

Por ese motivo, el tránsito estaba totalmente interrumpido en Mitre a la altura de Rioja, y se estimaba que el corte se extendería hasta cerca de las 21.

La convocatoria que fue realizada a través de la redes sociales fue impulsada por la agrupación opositora "Futuro Canalla", que no pide la salida de la dirigencia sino un cambio de rumbo en la conducción.

"Estamos pidiendo un golpe de timón, que se cambie la manera de manejar el club, que haya comunicación de la Comisión Directiva hacia el socio para saber cuál es el proyecto, si es el fútbol de (Eduardo) Coudet, de Leo Fernández, de (Paulo) Montero, del Patón (Bauza) o de (Paulo) Ferrari, y que esa línea futbolística sea la que se trabaje en las inferiores", recalcó Marcos Messineo, cara visible de la agrupación opositora.

Y enseguida agregó. "Central arranca entre los cinco peores promedios el torneo que viene, con equipos que dividen directo".

No obstante, aclaró que la idea no es que se vaya la comisión directiva "sino que renueven la postura, que básicamente consideren el reclamo de los hinchas y que lo corrijan, que no se vayan. Hay que defender el proyecto y ordenar las cuestiones financieras y económicas, porque Central está mal económicamente".

"Hace falta un proyecto y cualquier persona que se suma a la institución tiene que tener un contexto adecuado para que rinda, y no solo nombres tirados al azar, por una cuestión de presión de los socios e hinchas", justificó el referente de la agrupación Futuro Canalla en diálogo con Canal 5, al tiempo que admitió que "esto es preventivo. Hace 10 años pasamos por algo parecido y no queremos nunca más ir a la B Nacional".

Mientras de fondo se escuchaba el cántico de los hinchas, en su mayoría jóvenes. "No se jode, con Central no se jode..." y "que se vayan todos", apuntando a los dirigentes, se escuchaba una y otra vez entre los hinchas que se manifestaban frente a la sede.

Además, una socia denunció que cuando quiso hablar en la asamblea popular que se improvisó en plena calle, fue "apretada por matones de la comisión directiva", como ella misma describió.

"No pertenezco a ninguna agrupación y vengo acá a manifestarme, porque estoy preocupada y vengo a pedir que, si la dirigencia tiene un plan, simplemente queremos saber qué es lo que piensan hacer con el club. Y si no tienen un plan que se hagan a un lado", sentenció la mujer al móvil de Canal 5, antes de advertir: "Me vinieron a hablar dos personas para decirme que no hable por megáfono porque sino iba a tener problemas".

Al mismo tiempo, otra mujer que estaba en el lugar señaló: "Estamos enojados con los dirigentes que resultaron ser unos inoperantes, que si no están capacitados le dejen lugar a la gente que está capacitada".