As del Paraíso le da la revancha a Sandyman

Otro round. As del Paraíso vuelve a medirse con Sandyman (semitapado).

Otro round. As del Paraíso vuelve a medirse con Sandyman (semitapado).

As del Paraíso deja la velocidad pura y probará su capacidad locomotiva en la media distancia -en la que hasta ahora no le ha ido bien-, erigiéndose en uno de los protagonistas del Clásico Ultrasonido, prueba que de mayor valor estadístico de las dos que se disputarán hoy en Palermo. Le otorgará el desquite a Sandyman, rival al que viene de vencer por el pescuezo en el Clásico del Jorge Ricardo. Del resto, tanto Isotérico -3° a 2 cuerpos en la misma carrera- como el fogueado Dantalión no serán convidados de piedra ni mucho menos.