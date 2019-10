Arte y excelencia

El diseñador Horacio Pagani fue pionero en fabricar un auto deportivo con chasis y carrocería en fibra de carbono y materiales compuestos. Por eso quien compra un Zonda o Huayra adquiere una emoción, una experiencia única. Se aferra a una obra de arte sobre cuatro ruedas y potente motor. Sus selectos y peculiares pura sangre son una celebridad entre los coleccionistas. El flamante doctor en honoris causa, título entregado por la Universidad Nacional de Rosario pese a que no culminó los estudios, pasó por nuestra ciudad y se refirió al presente perfecto que lo envuelve. “Ahora la marca es muy conocida. Las cosas fueron mejor de lo que uno hubiese imaginado”, deslizó con humildad el casildense.

La historia marca que Horacio tuvo un espaldarazo inicial del desarrollista Oreste Berta. Fue el propio Mago quien le presentó al por entonces joven soñador a Juan Manuel Fangio, quien luego lo recomendó a Mercedes Benz. Y Pagani no defraudó al Chueco porque el destino marca que pasaron los años y se hizo una alianza sólida entre el emblemático diseñador y la terminal alemana.

“Hoy Mercedes fabrica motores específicos para nuestra empresa. No dicen Mercedes, dicen Pagani. Somos los únicos que tenemos ese privilegio”, relató con orgullo. “Aún el camino por recorrer es complicado. Hay que trabajar todos los días con humildad, creatividad y teniendo bien apoyados los pies sobre la tierra. Esa es además un poco de nuestra filosofía de vida y trabajo”, soltó.

Horacio también confesó que “por nuestra compañía pasaron un montón de personas. Hemos recibido a muchos chicos que llegaban a estudiar y luego terminaron siendo buenos diseñadores en Alfa Romero, MacLaren o en otros lugares, así que si el ejemplo de trabajar para los demás sirve, entonces hay que trabajar”.

La leyenda cuenta además que Pagani se la pasaba dibujando mientras cursaba la secundaria. También que le había afirmado a su madre siento un chico que un día iría a Módena para hacer autos. El tiempo fue poniendo todo en su lugar de manera natural, pero propulsado por el esfuerzo, tenacidad e ilusión que supo cosechar bajo el techo hogareño.

Sin dudas, tuvo la mejor escuela y a los mejores maestros a mano como fueron “mis padres, quienes siempre nos inculcaron el trabajo, sacrificio, honestidad y humildad a la hora de encarar cualquier labor”. Y vaya que Horacio le hizo un culto a ese gran legado que hoy le transmite a sus hijos y al resto de los mortales.

Horacio sostiene que hay que hacer lo que genere placer y guste ante todo más allá de que lo económico se interponga o sea una fuente de seducción. “La parte económica va llegando poco a poco. A veces te das cuenta que hasta tenés más de lo que habías pensado. De todas maneras, para que una empresa funcione verdaderamente tiene que llevar adelante seriamente programas de investigación y desarrollo”, afirmó.

Y acotó: “En el caso del campo del automóvil, donde la movilidad está cambiando, hay que invertir demasiado. Sin embargo, y siguiendo el método japonés de Toyota hay que invertir en las personas. Hay que creer en las personas porque son las que hacen la diferencia. Y eso es lo que hacemos en Pagani Automobili”.

La próxima meta es clara: lanzar un prototipo eléctrico. “Ya hay un equipo que viene trabajando hace dos años en este desafío con gran entusiasmo”, sentenció. “La verdad es que ningún cliente me pidió un auto eléctrico, pero creo que hay que hacerlo y por eso el desafío es mucho más grande. Nuestro objetivo es presentarlo en 2024. De hecho, cada mañana me levanto con más ganas de tocar este tema porque me apasiona”, apuntó con mirada esperanzadora.

Otras de las particularidades que hacen diferente tener un Zonda o Huayra en cualquiera de las múltiples versiones es que la mayoría vienen con caja de cambio manual. “Es verdad, es raro que sea así hoy en día, aunque en realidad lo que tratamos de hacer es lo que nos pide el cliente. La función es mejorar la calidad de vida de las personas. Es como decía Steve Jobs «tenemos que pensar y hacer las cosas con la mente del cliente». Y a eso apuntamos”, justificó.

La fuente de inspiración es continua. Pagani, gran admirador del sabio Leonardo Da Vinci, sigue abriéndose con la humildad de los grandes y ofrece una confesión a corazón abierto. “Todas las mañanas camino una hora y media cerca de casa, donde hay bosques y lagos. Voy observando todo. Soy una persona curiosa y considero que se puede aprender de todas las cosas”, explicó.

Uno de los modelos más exitosos y glamorosos del planeta es el Pagani Huayra. Una potente bestia que terminó sumándose a la mítica y taquillera saga de Transformers. La bestia color rojo sangre se insertó en la cuarta película y pertenece a las filas de los buenos Autobots, cuyo líder es Optimus Prime. Pero detrás de escena hay una anécdota que Horacio contó cuando este medio lo consultó sobre lo que había generado ver uno de los “hijos” en la pantalla grande.

“Fue interesante estar en la película. En realidad nos habían pedido el auto hacía muchos años. A su vez, generalmente para estar en ese tipo de sagas te piden de abonar un caché porque es una gran promoción. En nuestro caso les dijimos que no estábamos dispuestos a pagar, y a la vez que no contábamos con un valle para hacerlo. Si lo querían usar debían hacerlo incluso bajo nuestras condiciones porque debía verse el espíritu leonardesco. De hecho, se terminó viendo”, relató con honra para luego dejar sentado a modo de cierre que “los encargados del trailer respetaron todo y terminó siendo muy simpática la inclusión del auto”.

Fusión con Airbus y halagos de Hamilton

Horacio Pagani es mucho más que un reconocido diseñador de autos. Es una mente brillante que traspasó la barrera de los vehículos. No en vano un gigante de la corporación aérea como Airbus hizo una alianza con la empresa del casildense. "Estamos trabajando hace dos años con Airbus. En una versión de A319 reducimos mil kilos de peso merced a nuestra tecnología y compuestos como el carbo-titanio, eso representa que el avión puede partir con mil kilos menos de carburante", señaló el empresario sobre la fusión empresarial. Por otra parte, Lewis Hamilton es poseedor de una gran colección de autos. Aunque entre sus favoritos sobresale el Pagani Zonda con caja manual. El multicampeón de la Fórmula Uno afirmó que es uno de los mejores que manejó en su vida. También dijo sin tapujos que era terrible para manejarlo. "Las declaraciones de Lewis generaron muchas opiniones. Primero habló bien y luego mal, ja. Me mandó un mail donde aclaró que lo que quiso decir con eso de terrible sonido no era como se había interpretado en los medios. Está todo aclararlo y sinceramente es un amigo. Tenemos muy buen feeling y es un pibe muy macanudo", puntualizó Horacio con una leve sonrisa y a modo anecdótico.