Arriba Litoral: las chicas consiguieron el título tras el ascenso

El hockey de Litoral cerró un gran fin de semana en Rosario. El campeonato Argentino Sub 21 dejó a todo el mundo contento. Ellas, porque convivieron con la presión de tener que conseguir sí o sí el ascenso en un mal año general de la Asociación en sus categorías, y no sólo lo lograron sino que en el mediodía rosarino consiguieron el título en una final de dientes apretados ante la dura Salta. Ellos, porque siguieron la estela del crecimiento de los varones con un podio para aplaudir, venciendo en el partido por el 3º puesto a Córdoba en la definición por penales.

Las chicas de Litoral no pudieron lograr el ascenso en mayores este año en Salta, luego del descenso en 2016 y la última apuesta para salvar de alguna manera un año poco feliz, era este Argentino disputado en casa. Los otros seleccionados sub no tuvieron actuaciones destacadas y la Sub 21 también había bajado, por lo que toda la presión estaba en los hombros de las dirigidas por el Negro José Luis Oro, que fueron "competitivas y competentes" como les pidió y luego de conseguir el objetivo el sábado, además pelearon por el título y lo consiguieron con un 2-1 sin respiro.

El 1º cuarto y el comienzo del 2º fue todo de Litoral. Jugó siempre en campo de Salta, generó muchos córners cortos y el 2-0 (15' Clara Ramos, goleadora del torneo, y 19' María Catalina Donoso) auguraba un final más tranquilo. Pero el descuento de Virgina Stieglitz antes del descanso puso un manto de tensión hasta el final, inclusive con dos córners cortos que el rival no pudo aprovechar.

La chicharra desató un festejo interminable, el "olé, olé, olé, olé... Litooooo, Litoooo", acompañado por la celebración salteña, porque también dejaron la B "para nunca más volverrrrr". Y el último pucho apagado por el Negro Oro, al borde de que la emoción se desbordara en lágrimas. "Necesitábamos esto. Ellas me cargan de que soy poco demostrativo pero las voy a extrañar muchísimo. El sábado nos sacamos la presión de ascender pero jugamos la final con todo y merecimos ganarla. Si era por 4 o 5 a 0 nadie podía decir nada", le dijo a Ovación.

El once: Victoria y Martina Ferrazini, Donoso, Victoria Oviedo, Paula Mutti Stegmann, Ramos, Giuliana Di Terlizzi, Liza Giacomotti, Denise Wasinski, Pilar Larca y Paula Montoya, e ingresaron Cecilia Ricciardino, Agostina Lovagnini y María y Mercedes Corbelli. Ayer no entraron: Lucila Domínguez, Chiara Romani, Brenda Moreno y Celeste Ruani.

Oro también expresó su emoción "por lo que hicieron los chicos. También dirigí seleccionados de varones y este crecimiento no tiene que parar". Claro, una hora antes el equipo de Marcelo Montrasi remontó dos veces el marcador ante Córdoba con goles de Franco Harte (citado a Los Leones junto al arquero Agustín Ballarini) y Sebastián Quattrin. Y luego vencieron por penales 4-3, tras dos definiciones de Franco Harte, y Facundo Harte y Nahuel Feito.

Así, con el 3º puesto los varones mantuvieron en alto el gran año de Litoral, que tuvo su momento cúspide con el título argentino de mayores en Salta, el primero, pero también con el 2º lugar del Sub 18, el 3º del Sub 16 y el 4º del Sub 14.

El once: Ballarini, Quattrin, Alvaro Becerra, los Harte, Sebastián Morlán, Gino Romani, Feito, Laureano Recoaro, Alex Vernaschi y Santino Giustozzi. Ingresaron Esteban Astegiano, David Rodríguez, Aron Puri, Marcos y Santiago Boretti, Franco Spadoni y Gabriel Bóveda. No entraron: Esteban Castagnino y Tadeo Pietrodarchi.