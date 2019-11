Arranque ideal para Argentina

La noche de Madrid estrenaba sus destellos ayer en la Caja Mágica y el equipo argentino de Copa Davis se sacaba de encima una mochila pesada: el debut en el nuevo formato de disputa de la más tradicional de las competencias del tenis mundial. Con el 3 a 0 sobre Chile, la albiceleste tuvo un arranque ideal en el primer partido del grupo C, en la fase de grupos, sin ceder un solo set en los tres juegos.

La victoria argentina se terminó de consumar con el punto del dobles. El correntino Leonardo Mayer y el tandilense Máximo González se impusieron de manera contundente a los chilenos Nicolás Jarry y Hans Podlipnik Castillo por 6/3 y 7/5 para darle el triunfo a la Argentina.

El partido de la dupla albiceleste comenzó con algunas dudas, pero ni bien entró en partido el Yacaré Mayer la cosa se enderezó y el saque del correntino y la solidez de Machi hicieron el resto.

De esta forma, el equipo que capitanea Gastón Gaudio cerró una primera jornada perfecta ante el Chile de Nicolás Massú.

En el primer encuentro del día, el bahíense Guido Pella (ubicado en el puesto 25 del ránking mundial de la ATP) superó a Jarry (77) por 6/4 y 6/3 en una hora y cuarto de juego.

El segundo punto lo consiguió el mejor singlista argentino, Diego Schwartzman (14), frente al chileno Cristian Garín (33) por 6/2 y 6/2, también en 75 minutos.

El bahiense Pella, campeón este año en San Pablo, ratificó su excelente temporada y le dio a la Argentina un punto importante, ante un rival peligroso como Jarry que llegó a la serie sin confianza tras haber perdido sus últimos siete partidos del circuito en la ronda inicial.

“Estuve prendido todo el partido, nunca me aparté de mi plan. Me ayudó mucho el Gato Gaudio desde el banco y la gente también, ya que no paró de alentarme en todo el partido”, comentó el zurdo Pella, campeón de la Davis en 2016, cuando la Argentina le ganó a Croacia (3-2) en Zagreb.

El Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ránking mundial, definió la serie al mejor de tres puntos con un partido brillante, en el que arrasó a Garín. Con una actuación sin fisuras, Schwartzman se adelantó 4-0 en el set inicial con dos quiebres y luego 5-0 con un ace que dejó perplejo al chileno.

Entre Garín que no acertaba ningún golpe y un Peque sólido y concentrado, el set inicial se lo llevó el argentino por 6/2. En el segundo parcial, Schwartzman mantuvo su nivel y el chileno fue una sombra, así el marcador se repitió y otra vez se adelantó 5-0.

El porteño, de 27 años y campeón este año en Los Cabos, México, vaciló al momento de cerrar el partido y el marcador quedó 5-2 a su favor, pero reaccionó a tiempo y con otro quiebre lo cerró por 6/2.

“Saqué bien, mi derecha funcionó a la perfección y casi que no cometí errores, creo que jugué un partido perfecto, el mejor en Copa Davis”, comentó Schwartzman.

Argentina, líder del grupo C de esta Copa Davis con nuevo formato, jugará hoy nuevamente desde las 7 ante Alemania, que presenta un equipo conformado por Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Kevin Krawietz (9 en el escalafón de parejas) y Andreas Mies (11), quienes fueron campeones de Roland Garros. El partido se verá por TyC Sports.

El gran Federer juega en Buenos Aires

El aura de gran campeón del suizo Roger Federer oficia como un gigantesco imán y el espectáculo está asegurado.

Esta tarde, el mejor tenista de todos los tiempos y aún vigente en el podio del ránking, a los 38 años, enfrentará al alemán Alexander Zverev en una exhibición en el estadio Mary Terán de Weiss de Buenos Aires ante unos 15 mil fieles seguidores del buen tenis. Federer, nacido en Basilea y con una colección de 20 títulos de Grand Slam (es el más ganador de la historia), protagonizará un duelo generacional con Zverev, de apenas 22 años.

La segunda visita del genio suizo al país, en esta ocasión luego de haber sido semifinalista del Masters de Londres, al igual que Zverev, permite presagiar un espectáculo de alto nivel, más allá de que se tratará de una exhibición. La anterior visita del suizo a la Argentina fue el 12 y 13 de diciembre de 2012, cuando ofreció dos exhibiciones con el tandilense Juan Martín Del Potro en Tigre.

Para esta ocasión, el helvético también había elegido a Del Potro como rival, pero el tandilense no se recuperó a tiempo de una lesión en la rótula derecha que lo tiene a maltraer desde hace un año y debió declinar de participar del cotejo.

El suizo, tercero en el escalafón mundial de la ATP detrás del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, pisó suelo argentino anteayer y su magnetismo generó una gran ansiedad en los fanáticos, que hicieron guardia durante todo el día en el ingreso del Hotel Hilton Buenos Aires, ubicado en la zona de Puerto Madero. Federer comenzó su serie de cinco exhibiciones anoche en Santiago de Chile, siempre con el alemán como partenaire.

Y luego del partido de esta tarde en Villa Soldati, el suizo continuará con las exhibiciones junto a Zverev el 22 de noviembre en Bogotá, el 23 en México y la última jornada en Quito el 24.